AVK Agrokorju podaljšala zaseg Mercatorjevih delnic

AVK je Agrokorju delnice Mercatorja začasno odvzela sredi lanskega decembra, in sicer zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Delnice Mercatorja je v imenu države oz. AVK zasegla Finančna uprava RS, navaja STA.

Potezo varuha konkurence je potrdilo tudi ljubljansko okrajno sodišče, nedavno pa je še ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo. Šestmesečno obdobje zasega Mercatorjevih delnic se izteka v teh dneh, varuh konkurence pa je po pričakovanju zaseg podaljšal. Za koliko časa, niso navedli, najverjetneje pa gre za naslednjih šest mesecev, piše STA.

V Fortenovi pričakujejo prenos delnic Mercatorja do konca leta

Odločitev Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), da Agrokorju podaljša zaseg Mercatorjevih delnic, hrvaške skupine Fortenova, ki je prevzela zdravi del nekdanjega hrvaškega koncerna, ni presenetila. Kot so pojasnili za STA, pričakujejo, da bo do prenosa delnic Mercatorja z Agrokorja na njihovo skupino prišlo do konca leta.



"V skupini Fortenova, žal, nismo presenečeni nad odločitvijo AVK, ki jo še naprej razumemo kot neutemeljeno in nezakonito. Proti kazni, ki nam je izrečena neupravičeno, in proti podaljšanju zasega delnic se bomo tudi v naprej borili z vsemi pravnimi sredstvi, ki so na razpolago," so se odzvali na vprašanje STA o naslednjih potezah.

Kot so po pisanju STA poudarili, "prestavljanje in onemogočanje prenosa delnic Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo najbolj škodi ravno Mercatorju, ki za nadaljnji razvoj potrebuje močnega in stabilnega lastnika, kakršnega ima v skupini Fortenova". Ob tem si izrazili pričakovanje, da bodo pogoji za prenos delnic kmalu izpolnjeni in da bo do prenosa prišlo do konca letošnjega leta.