Arso izdal osnutek okoljevarstvenega soglasja za Magnin projekt

Agencija za okolje (Arso) je ta teden izdala osnutek okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo Magninega projekta v Hočah in ga v ponedeljek že poslala nosilcem urejanja prostora, ki se morajo izreči glede sprejemljivosti nameravanega posega, so za STA potrdili na Arsu. Medtem so na zemljišču, ki je za zdaj v lasti hoške občine, že arheologi.

Kot so še pojasnili na okoljski agenciji, gre zdaj za vsebinski pregled vloge, če bo dokumentacija v predlagani obliki primerna za naslednji korak, pa bo temu sledila javna razgrnitev dokumenta. Ko bodo v javni obravnavi svoje povedali morebitni zainteresirani predstavniki okoljskih in drugih skupin, bo izdano okoljevarstveno soglasje, kar je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, piše STA.

Da kanadsko-avstrijska avtomobilska skupina s projektom v Hočah kljub sedanjemu zastoju zaradi epidemije misli resno, dokazuje tudi prisotnost arheologov na terenu, kjer že opravljajo sondažo terena. Okoli deset hektarjev zemljišč je občina Hoče-Slivnica od nekaj več kot sto lastnikov s pomočjo državnega denarja odkupila že pred časom, pri čemer so dva morali tudi razlastiti.

Predvidena takojšnja vrnitev denarja državi

Občina bo zemljišča seveda prodala investitorju, kar je razvidno tudi iz predloga proračuna, ki ga bodo občinski svetniki potrjevali v sredo. Ta med prihodki v letošnjem letu navaja tudi skoraj milijon evrov od prodaje zemljišč, ki pa ne bodo ostali na občinskem računu, saj je hkrati predvidena tudi takojšnja vrnitev denarja državi.

Tudi v Magni so za STA potrdili informacije glede pripravljenega osnutka okoljevarstvenega soglasja in ob tem dodali, da se njihova vloga nanaša na gradnjo dveh glavnih objektov, in sicer proizvodnjo karoserij in sestavljalnico vozil. Z obstoječo lakirnico bo tako vzpostavljena celovita proizvodnja avtomobilov, kar je osrednji cilj njihove poslovne strategije vstopa v Slovenijo, so še dodali, še piše STA.

Potrdili so tudi, da se je na terenu že začel arheološki izkop, s čimer sicer nekoliko prehitevajo časovnico, saj želijo, da bi bili čim prej pripravljeni za morebitne nove projekte. Tudi zato bodo že v kratkem poskrbeli za odkup zemljišča, piše STA.

Foto: STA

Medtem okoli 160 zaposlenih iz predlani odprtega hoškega obrata zaradi izbruha pandemije že nekaj mesecev na delo odhaja v graško tovarno. V Magni se za zdaj še niso odločili, kdaj bi se lahko vrnili v Hoče, saj je to po njihovem odvisno od razmer in okrevanja globalnega avtomobilskega trga ter obsega naročil, so pa vsem pogodbe za delo v Avstriji podaljšali do konca leta.

Delavce bodo testirali vsak teden

Ker v graški tovarni trenutno dela več kot tisoč slovenskih delavcev, večina pa jih tja odhaja dnevno, so se v Magni zaradi dodatne zaostritve prehajanja meje odločili, da bodo za vse, ki se na delo vozijo iz Slovenije, zagotovili tedensko PCR testiranje, ki ga bo plačalo podjetje.

Sicer pa se Magna še ni dokončno odločila, kje bodo predvidoma do konca leta začeli proizvajati novi Fiskerjev e-avtomobil Ocean. Prvi mož graške Magne Steyr Frank Klein je oktobra lani napovedal, da bo to znano do konca leta, a so pozneje končno odločitev preložili do polovice letošnjega leta, piše STA.

Preberite še: