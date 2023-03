Ameriška vlada rešuje vlagatelje bank SVB in Signature bank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška zvezna vlada se je v nedeljo zvečer odločila, da bo pogasila požar, ki je nastal po propadu Silicon Valley Bank (SVB) in potem še Signature Bank, preden se začne panični naval še na druge ameriške banke. Zvezna vlada je obljubila, da jamči za vse vloge v obeh bankah, tudi tiste nad 250.000 dolarjev.

Ministrstvo za finance, centralna banka Federal Reserve (Fed) in Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) so v skupni izjavi v nedeljo zvečer naznanili, da bodo imeli vlagatelji v omenjenih bankah že danes dostop do vseh svojih sredstev.

Obenem so zagotovili, da davkoplačevalci ne bodo trpeli izgube zaradi ukrepov. Predsednik ZDA Joe Biden pa je sporočil, da bo kaznoval krivce za to "godljo". Biden je napovedal, da bo imel danes o tem in o ukrepih za zaščito zgodovinskega gospodarskega okrevanja, govor.

SVB, ki je oskrbovala predvsem tehnološka podjetja v Silicijevi dolini, je propadla pretekli teden, Signature Bank pa se je zaprla v nedeljo.

Fed je zagotovil, da bodo imele tudi vse druge banke dostop do zadostnih finančnih sredstev za pokritje potreb vlagateljev oziroma depozitarjev. To v teoriji pomeni, da ne bo problema, če bodo vsi naenkrat odšli po svoj denar v svojo banko.

Propad banke SVB vznemiril trg kriptovalut in zagonska podjetja

Vrednost domnevno stabilne kriptovalute USDC je močno padla, potem ko je podjetje Circle, ki jo je ustvarilo, objavilo, da ima 3,3 milijarde ameriških dolarjev v propadli banki SVB. Propad banke je sprožil nemir tudi med tehnološkimi zagonskimi podjetji, o posledicah razpravlja tudi britanska vlada.

Družba Circle je v petek sporočila, da ni mogla dvigniti svojih rezerv iz banke SVB, katere nenaden propad je razburkal finančne trge.

Družba je USDC leta 2018 uvedla kot "stabilno" valuto, kar pomeni, da je bil indeksiran na valuto, ki jo podpira centralna banka, v tem primeru ameriški dolar. Glede na obseg v obtoku (približno 40 milijard dolarjev) velja za drugo največjo "stabilno" valuto na svetu, za Tetherjem, je včeraj poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Propad banke izguba za vse

V noči s petka na soboto, potem ko je bila objavljena vest o zaprtju banke SVB, je vrednost USDC padla na najnižjo raven doslej, to je 87 centov, nato pa se je ponovno dvignila na okoli 94 centov.

Izgube so utrpele tudi druge "stabilne" kriptovalute. Dai, četrta največja po količini v obtoku, je padla na 95 centov, medtem ko je Frax (šesti največji) padel na 94 centov, kar je najnižja vrednost doslej.

Ker je SVB Financial, ki so jo kalifornijski regulatorji zaradi neustrezne likvidnosti in plačilne nesposobnosti zaprli, ključni posojilodajalec tehnološki industriji, je nemir med številnimi tehnološkimi zagonskimi podjetji.

"SVB je poznala podjetniško skupnost," je za AFP povedal profesor na Univerzi v Stanfordu in ustanovitelj več zagonskih podjetij Joseph DeSimone. "Pomagali so nam pri zaposlovanju ljudi, pri zagotavljanju jamstev, dajali so finančne nasvete novim vodstvenim delavcem ... Zato je njihov propad resnična izguba," je dejal.

Posledice bodo utrpela tudi britanska podjetja

Ker ima SVB hčerinsko družbo v Veliki Britaniji, je britanski premier Rishi Sunak danes sporočil, da bosta s finančnim ministrom Jeremyjem Huntom govorila z guvernerjem angleške centralne banke, da bi čim bolj omilili posledice za britanska podjetja.

"Jasno je, da bi to lahko pomembno vplivalo na ekosistem tehnoloških zagonskih podjetij v Združenem kraljestvu," je ob tem opozoril predstavnik Koalicije za digitalno ekonomijo (Coadec) Dom Hallas.

Gre za največji propad ene od ameriških bank po letu 2008. Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) je v petek sporočila, da je prevzela nadzor nad okoli 175 milijardami dolarjev vlog te banke, sicer 16. največje v ZDA.

Možnost reševanja SVB s finančno injekcijo države izključena

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je včeraj povedala, da se želijo izogniti širjenju posledic propada SVB Financial na druge finančne ustanove, a ne z morebitno državno sanacijo banke. "Želimo preprečiti, da težave, ki obstajajo v eni banki, ne povzročijo okužbe na drugih, ki so zdrave," je dejala v pogovoru za televizijo CBS.

Po njenih besedah je ameriška vlada ta konec tedna skupaj s FDIC iskala rešitve glede SVB, od katere približno 96 odstotkov depozitov ni pokritih z jamstvom FDIC za vračilo. "Prepričana sem, da (FDIC) razmišlja o številnih rešitvah, ki vključujejo tudi morebiten prevzem s strani kakšne druge banke," je dejala.

Možnost reševanja SVB s finančno injekcijo države je izključila. Spomnila je, da so po finančni krizi leta 2008 na takšen način reševali nekatere banke, a so potem uvedli reforme, da jim česa takega ni več treba ponoviti.

V petek je Yellen po srečanju z najvišjimi bančnimi regulatorji glede SVB dejala, da jim popolnoma zaupa, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe. Ocenila je, da bančni sistem ostaja odporen.

Po navedbah BBC se bodo bančne poslovalnice SVB ponovno odprle, stranke z zavarovanimi vlogami pa bodo dostop do sredstev imele najpozneje v ponedeljek zjutraj. Denar, ki ga bodo zbrali s prodajo premoženja banke, bo namenjen nezavarovanim vlagateljem, je pojasnil FDIC.