Agrokor usoden za prvo damo hrvaške vlade

Po tistem, ko je moral zaradi astronomskih prejemkov svetovalcev in suma konflikta interesov oditi izredni pooblaščenec za Agrokor Ante Ramljak, je s položaja danes nepreklicno odstopila še podpredsednica hrvaške vlade in gospodarska ministrica Martina Dalić, ključna operativka hrvaške vlade pri sanaciji koncerna.

Gre za prvi epilog tako imenovane afere Hotmail, ki že nekaj dni trese Hrvaško. Portal Index.hr je namreč objavil elektronsko korespondenco med Dalićevo in zunanjimi svetovalci, ki so pripravili posebni zakon o sanaciji Agrokorja, tako imenovani "Lex Agrokor". Sporočila iz marca in aprila 2017, torej iz obdobja, ko je nastajal omenjeni zakon, razkrivajo, da:

- se "Lex Agrokor" ni pripravljal v hrvaški vladi, ampak v največji tajnosti v skupini zunanjih pravnih in drugih svetovalcev. Njihovo delo je koordinirala Dalićeva, ki je pred tem skoraj leto dni prikrivala, kdo so njegovi resnični avtorji. Dalićeva je sporočila svetovalcev pošiljala z zasebnega "hotmail" naslova, po katerem je afera tudi dobila ime.

Ante Ramljak, nekdanji prvi mož Agrokorja Foto: STA - so zakon pisali isti svetovalci, ki jih je izredni upravitelj Agrokorja Ante Ramljak takoj zatem najel za pomoč pri sanaciji. Ekipa pravnikov in drugih svetovalcev, v sporočilih samopoimenovana kot Borg, je posel uredila sama sebi in to ob neposrednem pokroviteljstvu Dalićeve. Gre torej za sum korupcije na najvišji ravni.

Agrokor je v poročilu, ki ga je objavil danes, razkril, da je samo v zadnjem letu dni za svetovalce porabil dobrih 43 milijonov evrov. Za prestrukturiranje so sicer porabili kar tretjino ustvarjenega denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).

- da so se Dalićeva in pisci "Lex Agrokor" ves čas zavedali, da hodijo onkraj roba zakona in ustave, na kar so jo že takrat opozarjali številni pravni strokovnjaki. Z "Lex Agrokor" je namreč hrvaška država naredila obvod mimo obstoječe stečajne zakonodaje. To je v podrejen položaj postavilo solastnike, upnike in dobavitelje nekaterih podjetij iz tega poslovnega sistema (Jamnica, Ledo).

Korespondenca je tako očitno zapečatila politično usodo Dalićeve. Ob opoziciji, ki že nekaj dni zahteva njen odhod, je izgubila pomemben del podpore tudi znotraj vladajoče HDZ, med drugim predsednika Sabora Gorana Jandrokovića, ki velja za številko dve v stranki.

Branil jo je le še Plenković

Do zadnjega jo je branil le še predsednik vlade Andrej Plenković, toda nova sporočila, ki jih je danes objavil Index.hr, so ga prisilila v reševanje lastne kože. Nova sporočila namreč dokončno potrjujejo, da je bil z vsemi aktivnostmi okrog priprave Lex Agrokorja redno obveščen tudi Plenkovićev kabinet. V korespondenci je sodeloval tudi hrvaški finančni minister Zdravko Marić, pred tem visoki menedžer v Agrokorju.

Martino Dalić je do zadnjega branil le še hrvaški premier Andrej Plenković. Foto: STA "Lex Agrokor" tako še zdaleč ni bil le solistična akcija Dalićeve, ampak operacija, usklajena na najvišji državni ravni, pri čemer je vrh vlade o tem skoraj leto dni zavajal hrvaško javnost.

Dalićeva je s položaja odstopila po tem, ko je zaradi podobne afere – razkritij visokih prejemkov svetovalcev in konfliktov interesov, ki so nastali pri tem – moral oditi Ante Ramljak, izredni pooblaščenec za Agrokor, ki ga je aprila lani na ta položaj imenovalo sodišče. Spomnimo, v začetku prihodnjega meseca bo znana usode končnega dogovora o sanaciji Agrokorja.

Plenković ne more več nikogar žrtvovati

V zgodbi so ključna naslednja vprašanja.

Ali lahko "afera Hotmail" zruši hrvaško vlado?

"Odstopam zato, ker ne želim biti breme predsedniku vlade, vladi in HDZ," je danes pred novinarji dejala Dalićeva. A po objavljeni korespondenci je postala prav to. Po tem, ko so tudi v Hrvaški ljudski stranki (HNS), ključni koalicijski partnerici, s pomočjo katere Plenković v Saboru vzdržuje šibko večino, od Dalićeve želeli "celovito informacijo o sporočilih", je bilo jasno, da jo bo predsednik vlade moral žrtvovati. Toda vprašanje je, ali lahko tokrat Plenković afero še omeji le na Dalićevo. Hrvaški premier ima namreč dve veliki težavi.

Sporočila, ki kažejo na njegovo neposredno vedenje o delovanju neformalne posebne skupine za Agrokor, namreč na laž postavljajo njegove trditve, da je bil z vsebino sporočil le površno seznanjen.

In drugič, da v povezavi z Agrokorjem po odhodu Ramljaka in Dalićeve ne more več nikogar žrtvovati. Kot edina konstanta dogajanj okrog Agrokorja bo tako Plenković politično odgovoren tudi za posledice morebitnega končnega dogovora o sanaciji, v katerem bodo najkrajšo potegnili najpomembnejši dobavitelji Agrokorja, med katerimi so tudi nekatera največja hrvaška podjetja.

Preberite več -> Pravnomočno: Lex Agrokor v Sloveniji ne velja

Zdaj že nekdanja gospodarska ministrica Dalić je bila večkrat v stiku tudi s slovenskim kolegom Zdravkom Počivalškom in ga prepričevala, naj odstopi od izpodbijanja veljavnosti zakona Lex Agrokor v Sloveniji.