Po anketi, ki jo je tik pred volitvami opravila agencija Ipsos, HDZ in njene zaveznice podpira 28,6 odstotka vprašanih. To naj bi v 151-članskem saboru vladajoči koaliciji prineslo 60 sedežev oziroma šest manj kot na prejšnjih volitvah. Ob tem lahko HDZ najverjetneje računa še na tri sedeže, ki jih volijo volivci v diaspori (poleg tega je osem sedežev v saboru namenjenih pripadnikom manjšin na Hrvaškem).

Reke pravice zaostajajo za HDZ

Na drugem mestu po anketi so Reke pravice z 22,6-odstotno podporo, kar bi zadostovalo za 41 sedežev (toliko sedežev ima šest strank, ki sestavlja koalicijo, že v tem sklicu parlamenta). Reke pravice oziroma Rijeke pravde v izvirniku združuje levosredinske in levoliberalne stranke. Osrednja stranka te opozicijske predvolilne koalicije je Socialdemokratska stranka (SDP).

Domovinska lista, Zmoremo, Most …

Tretja po številu sedežev bo po anketi koalicija strank, zbranih okoli Domovinskega gibanja (ta je bolj desno od HDZ in njenih zaveznic), ki ima 8,9-odstotno podporo vprašanih. To naj bi zadostovalo za 15 sedežev. Enajst sedežev bo v novem sklicu po anketi dobila zeleno-leva stranka Zmoremo! (v izvirniku Možemo!). Po številu glasov pa naj bi dobila 7,4 odstotka.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zelo zaznamoval letošnje volitve. Najprej je presenetil z razpisom volitev sredi tedna, nato z napovedjo, da je premierski kandidat opozicijske levo-liberalne koalicije Reke pravice. Foto: Guliverimage

Devet sedežev naj bi pripadlo koaliciji strank, zbranih okoli Mosta, ki naj bi prav tako dobila 7,4 odstotka glasov. Dva sedeža naj bi pripadla istrski regionalni stranki IDS, po en pa koaliciji med strankama Fokus in Republikanci ter Neodvisni platformi Sever.

Podobne izide kot Ipsos je namerila tudi javnomnenjska agencija Promocija plus: koalicija pod vodstvom HDZ bi dobila 60 mandatov, Reke pravice 44, koalicija pod vodstvom Domovinskega gibanja 13, koalicija pod vodstvom Most devet, Zmoremo! pa osem mandatov.

Prvič na Hrvaškem volijo med tednom

Letošnje hrvaške parlamentarne volitve so nenavadne, ker so razpisane med tednom (v sredo) in ne v nedeljo, kot je bilo do zdaj običajno na Hrvaškem. Volilna sreda bo dela prost dan.

Milanović presenetil z napovedjo, da je premierski kandidat

Za volitve v sredo se je odločil hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je razpisal volitve. Pozneje je Milanović dvignil še več prahu, ko je napovedal, da bo na volitvah sodeloval kot kandidat stranke SDP oz koalicije Reke pravice za hrvaškega premierja, ne da bi pred tem odstopil s položaja predsednika države. Hrvaško ustavno sodišče ga je kmalu opozorilo, da ne more sodelovati na volitvah, ne da bi pred tem odstopil.

Med kampanjo je Milanović napovedal oblikovanje vladne koalicije narodne rešitve, v kateri bi bile vse parlamentarne stranke razen HDZ. Andrej Plenković pa je predsednika države obtožil, da s svojo prorusko politiko Hrvaško sili v ruski svet.

Pred volitvami ni prišlo do soočenja obeh glavnih taborov. Predsednik SDP Peđo Grbin se je želel na televiziji soočiti s Plenkovićem, a je ta zavrnil televizijsko soočenje, ker premierski kandidat Rek pravice ni Grbin, ampak Milanović.

Hrvati prepričani, da bo Plenković ostal premier

Večina Hrvatov sicer pričakuje, da bo Plenković ostal premier. Ta bo moral, če bo želel to res ostati, v novem sklicu sabora dobiti podporo vsaj 76 poslancev.

Volitve bodo potekale od 7. do 19. ure. Prve projekcije, ki jih bodo objavili hrvaški mediji, bodo znane že takoj po koncu volitev.



Hrvaška je razdeljena na deset volilnih enot. K temu je treba dodati še dve volilni enoti: ena izvoli tri poslance hrvaške diaspore, druga pa osem poslancev, ki bodo v saboru zastopale na Hrvaškem živeče narodne manjšine. Največja manjšina so Srbi.