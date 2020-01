Agrokor: AVK si je izmislil razloge za zaseg delnic Mercatorja

Agrokor je v sporočilu za javnost zapisal, da bi se moral AVK vzdržati javne komunikacije o zadevah, o katerih še ni pravnomočno odločeno, hkrati pa bi od javne agencije pričakoval, da javnosti posreduje tudi njegove argumente. Hrvaška družba je prepričana, da jo je AVK za tarčo postopkov v zvezi s prevzemom polnilnice vode Costella izbral arbitrarno, saj je le ena od družb v verigi podjetij skupine in ni lastnik družbe Ardeya Global, ki ima v lasti Costello.

Agrokor: Tarča postopka smo, ker smo imetniki delnic Mercatorja

Lastniška veriga je namreč naslednja: Costella je v stoodstotni lasti Ardeye Global, ta je v stoodstotni lasti švicarske družbe Agrokor, ki je v stoodstotni lasti hrvaškega Agrokorja, ta je v stoodstotni lasti družbe Adria Group Holding, ki je v stoodstotni lasti družbe Adria Group, zadnja je v stoodstotni lasti podjetja Agrokor projekti, ki je v stooodstotni lasti nekdanjega vodilnega hrvaškega Agrokorja Ivice Todorića.

AVK je za tarčo postopkov izbral podjetje, ki ni kupilo deleža v Ardeyi Global oziroma sploh ni zadnje v verigi podjetij iz nekdanje skupine Agrokor. "Na tej podlagi Agrokor utemeljeno verjame, da je Agrokor tarča postopkov izključno iz razloga, ker je imetnik delnic Mercatorja, saj bi po vseh drugih, pravno upoštevanih kriterijih tarča postopkov agencije moralo biti katerokoli drugo podjetje iz nekdanje skupine Agrokor," pravijo v Agrokorju.

Dodajajo, da Agrokor tudi ni bil zavezan priglasiti koncentracije, saj mora po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence koncentracijo priglasiti oseba ali podjetje, ki pridobi nadzor nad celoto ali deli enega ali več podjetij. "S transakcijo je nadzor nad podjetjem Ardeya Global pridobilo švicarsko podjetje Agrokor, saj je to podjetje kupilo delež v ciljni družbi, in ne družba Agrokor, ki za transakcijo sploh ni vedela in je bila z njo seznanjena šele po več kot letu dni," so navedli.

Glede kazni Agrokor sprožil upravni spor

O (ne)posredovanju podatkov AVK, o čemer AVK tudi piše, odgovarjajo, da so vsakokrat odgovorili na dopise AVK in da so agencijo za podatke, ki jih niso imeli, napotili na švicarski Agrokor. Glede kazni 40 tisoč evrov, ki jo je AVK naložil Agrokorju, je družba sprožila upravni spor, ki še ni končan. Prepričana je namreč, da je AVK kršil številne določbe upravnega postopka, da je zmotno uporabil materialno pravo, da je pri določitvi višine kazni ravnal arbitrarno in da je zmotno ugotovil dejansko stanje.

Agrokor se tudi ne strinja z mnenjem AVK, da postopek presoje učinkov koncentracije na trgu ni povezan s postopkom prekrška zaradi nepriglasitve koncentracije. Meni namreč, da je teža prekrška bistveno manjša, če koncentracija nima vpliva na trg, kot če ga ima, in da bi moral AVK to upoštevati, ko se je odločal, ali so v zvezi z očitanim prekrškom podani razlogi za izrek opomina ali opozorila.

Zoper sklep o začasnem zavarovanju delnic bodo uporabili vsa pravna sredstva

Hrvaška družba pravi, da ji je AVK pravzaprav pritrdil v mnenju, da je ukrep začasnega zavarovanja uporabil brez zakona, ko je navedel, da je delnice zasegel, "ker obstaja bojazen in velika verjetnost, da z odločbo o prekršku izrečena globa ne bo izvršena". Zakon namreč govori o bojazni, da bi storilec prekrška pobegnil oziroma bi se skril neznano kam, pravijo v Agrokorju in dodajajo, da AVK ni niti z enim dejstvom izkazal, da bi Agrokor pred izvršitvijo globe kakorkoli bežal.

"Že zato ne, ker verjame, da mu bo uspelo s svojo zahtevo za sodno varstvo in da bo prekrškovna odločba razveljavljena in bo prekrškovni postopek ustavljen. Zato si je agencija pri izrekanju ukrepa začasnega zavarovanja preprosto izmislila takšne pogoje, ki so ji v konkretnem primeru ustrezali," menijo v Agrokorju. Ponovili so, da bodo zoper sklep o začasnem zavarovanju ter zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabili vsa razpoložljiva nacionalna in mednarodna pravna sredstva.