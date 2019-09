Afera Logatec: policisti imajo novega osumljenca

Zakaj je tožilstvo preprečilo nov večmilijonski posel vpletenih v sporno prodajo zemljišča slabe banke v Logatcu, pri katerem je posrednik ustvaril visok dobiček, in kako so jih k temu spodbudila razkritja na Siol.net?

Preiskava sporne prodaje zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec, ki je konec lanskega leta odnesla vrh Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), je naplavila novega osumljenca.

To je po naših informacijah Vlado Petek, lastnik nepremičninskega podjetja Svet Re, ki je v poslih odigralo vlogo posrednika. Od DUTB je kupilo zemljišče v Logatcu in ga takoj zatem po precej višji ceni prodalo končnemu kupcu, švicarski družbi Lonstroff. Pri njem je torej obtičala 1,7-milijonska razlika.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sprva suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja osumili zgolj direktorja Lonstroffa Petra Webra. Po tem, ko so marca letos opravili več hišnih preiskav pri vpletenih, pa so očitno našli nove dokaze, ki so obremenili Vlada Petka.

Na policiji tega, ali je med osumljenimi tudi prvi mož podjetja Svet Re in kaj mu očitajo, niso ne potrdili ne zanikali, saj da jih omejuje zakon o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o preiskavi nam niso mogli posredovali niti s specializiranega državnega tožilstva, ki usmerja preiskavo.

"Preiskavo, ki poteka v zvezi s prodajo zemljišč v Logatcu, ne komentiram," je bil kratek tudi Vlado Petek.

"Zemljišča nisem prodal zaradi preiskave"

Organi preiskovanja in pregona so šli še dlje. Vpletenim so preprečili nov posel, ki bi lahko vplival na razplet zgodbe in organom pregona onemogočil odvzem domnevno nezakonite premoženjske koristi.

Podjetje Svet Re je namreč v začetku aprila letos, vsega dva tedna po hišnih preiskavah, prodalo še preostalih 18 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, ki ga je leta 2017 odkupilo od DUTB. Kupilo ga je podjetje DB Investicije, ki je bilo ustanovljeno nekaj mesecev pred tem.

Vlado Petek vztraja, da ni šlo za umikanje premoženja pred organi pregona. "Prodaja preostalega dela zemljišč je bila s prodajno predpogodbo dogovorjena že 15.1.2019, torej pred preiskavo, tako da tukaj ne obstoji nobena povezava," je pojasnil.

Policija meni drugače

Toda do posla na koncu ni prišlo. Podjetje DB Investicije kljub podpisani prodajni pogodbi in dejstvu, da mu je banka BKS odobrila 2,55 milijona evrov posojila, po naših informacijah ni poravnalo kupnine. Zakaj, ni znano.

Prvi mož podjetja DB Investicije Boštjan Prebil ni bil dosegljiv za pojasnila. Prebil je tudi direktor in največji lastnik družinskega podjetja REM Power Skupina iz Komende, ki se ukvarja z veleprodajo tehničnega blaga na slovenskem in trgih v regiji.

Zemljišča, na katerih je nekoč deloval KLI Logatec, so danes v središču kriminalistične preiskave. Foto: STA

Kot kaže, pa so ga od posla odvrnili organi pregona. Ti so se kmalu po razkritju na Siol.net odzvali in v začetku julija na zemljiščih v Logatcu tudi dosegli vpis odredbe o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Ta velja za tri mesece in se nato podaljšuje vse do zaključka preiskave.

Na policiji so potrdili vpis odredbe. Zanjo so se odločili zaradi nevarnosti, "da bodo vpletene osebe prejeto premoženjsko korist skrile, odtujile, uničile ali kako drugače z njo razpolagale, tako, da bi onemogočile ali precej otežile njen odvzem po končanem kazenskem postopku".

Vlado Petek je sicer le nekaj dni po tem, ko je podpisal prodajno pogodbo s podjetjem DB Investicije, svojo nepremičninsko podjetje Svet Re poslal v postopek likvidacije. To bo po razdelitvi premoženja izbrisano iz sodnega registra, za njegovim poslovanjem pa zabrisane vse sledi.

Briše podjetje, v katerem se skrivajo milijoni

Prav v podjetju Svet Re se skriva odgovor na ključno vprašanje, ki zanima preiskovalce. Kje je končal zaslužek v poslih z DUTB in švicarsko družbo Lonstroff?

Podjetje Svet Re je imelo namreč na dan začetka likvidacije za več kot šest milijonov evrov premoženja. Glavnino tega bi, kot kaže, prejelo od podjetja DB Investicije, ki mu je Vlado Petek prodal preostanek zemljišča v Logatcu. Toda posel je očitno zaustavila policija.

Po zadnjih podatkih ima podjetje:

- za milijon evrov sredstev za prodajo, verjetno nepremičnin,

- za 94 tisoč evrov danih posojil,

- za 3,8 milijona evrov kratkoročnih poslovnih terjatev,

- za 241 tisoč evrov denarnih sredstev.