Adria Mobil z rekordnimi prihodki

Novomeški proizvajalec vozil za prosti čas Adria Mobil, ki je del francoske skupine Trigano, je v poslovnem letu 2022/2023 ustvaril rekordnih 572 milijonov evrov prihodkov iz prodaje. Prodal je sicer štiri odstotke manj enot, 15 tisoč. Rezultat je ob dejstvu, da se evropski trg karavaninga umirja in vrača v predpandemske okvire, odličen, so ocenili.

"Dinamika evropskega trga karavaninga se postopoma umirja in vrača v predpandemske okvire, kljub temu pa razveseljuje dejstvo, da se je v zadnjih letih ponovno uveljavil kot ena najbolj zaželenih oblik potovanj, pri čemer blagovna znamka Adria ohranja visok ugled na trgu in sodi med najbolj zaželene blagovne znamke v Evropi," so zapisali v današnjem sporočilu.

Kljub zahtevnim pogojem delovanja je bilo poslovno leto, ki je trajalo od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, najuspešnejše v zgodovini Adrie Mobil, pravijo v družbi.

Izzive na področju dobavnih verig so obvladovali s prizadevnostjo in prožnostjo pri organizaciji, vlagali so v povečanje proizvodnih zmogljivosti, nove tehnologije in razvoj produktov.

Poslovno leto so zaznamovala tudi inflacijska gibanja ter visoke cene energentov in surovin, ki vplivajo na obseg potrošnje ter jih bo, kot pravijo, treba tudi v prihodnjem obdobju budno spremljati in obvladovati.

"Kljub temu v Adrii Mobil glede nadaljnjega razvoja in dinamike evropskega trga ostajamo realni optimisti, saj karavaning v Evropi predstavlja eno najbolj zaželenih oblik potovanj, blagovna znamka Adria po ostaja ena najbolj zaželenih znamk na trgu, kar najbolj potrjujejo prav številne prejete nagrade strokovnih združenj in končnih uporabnikov," pravijo v družbi.

Skupina Adria Mobil, v kateri so poleg krovne družbe še družbe v Sloveniji Adria Plus, Podgorje in Adria Dom ter družbe na Hrvaškem, Danskem, Nizozemskem, v Španiji, Veliki Britaniji in Švici, je prodala 16.500 vozil ter ustvarila 660 milijonov evrov prihodkov, 12 odstotkov več kot leto prej.

Na evropskem trgu je Adria Mobil med drugim predstavila tri produktne novosti, vozilo twin max na podvozju MAN, minivan mode in počitniško prikolico aviva lite. V družbi med drugim izpostavljajo več nagrad za produkte tekoče sezone 2023/24 tako v programu prikolic kot avtodomov na zahtevnem nemškem trgu.

Adria Mobil je v prejšnjem poslovnem letu med drugim postavila še drugo sončno elektrarno, tako da z obema sončnima elektrarnama in deležem električne energije, ki jo pridobiva iz obnovljivih virov javnega omrežja, zdaj okoli 30 odstotkov elektrike pridobiva iz obnovljivih virov.