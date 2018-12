Adria Airways in Air Canada z dogovorom o poletih pod skupno oznako

Adria Airways je sicer lansko leto sklenila s 5,4 milijona evrov čiste izgube predvsem zaradi rasti cene goriva. Prihodki so se v primerjavi z letom 2016 okrepili za 1,7 odstotka in se ustavili pri 159,2 milijona evrov. Po neuradnih podatkih, ki jih navajajo mediji, naj bi z izgubo končali tudi letošnje leto, izguba pa naj bi bila ena najvišjih v zgodovini podjetja.

Adria Airways in družba Air Canada sta podpisali dogovor o izvedbi poletov pod skupno oznako, tako imenovani code share dogovor, so sporočili iz domačega letalskega prevoznika. Kot so pojasnili, bo tako Air Canada pod svojo oznako tržil polete iz več kanadskih mest s povezavo na polete Adrie iz Bruslja, Frankfurta in Münchna do Ljubljane.