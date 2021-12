Evropska unija želi s programom Globalni prehod pospešiti okrevanje svetovnega gospodarstva in povečati investicije v digitalne in zelene tehnologije ter v infrastrukturne projekte, poroča CNN. "Gre za pravo alternativo kitajski iniciativi 'En pas, ena cesta'," je včeraj ob najavi programa dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Tudi evropska komisarka Jutta Urpilainen se je obregnila ob Kitajsko, rekoč, da "želi EU z Globalnim prehodom vzpostaviti povezave po svetu, ne pa odvisnosti nekaterih držav od močnejših".

S Kitajsko že sodeluje 139 držav

"V naslednjih šestih letih bomo pomagali partnerskim državam izven EU z različnimi finančnimi instrumenti, ki pa te države ne bodo pahnili v spiralo nevzdržnega dolga," je dejala Ursula von der Leyen. Kitajski namreč mnogi očitajo, da je s svojo iniciativo povzročila mnogim državam gospodarske težave. Kitajska infrastrukturna partnerstva so namreč potekala na način, da Kitajska financira izgradnjo določene infrastrukture, partnerske države pa jim potem čez leta povrnejo vložena sredstva. Ker so večino gradbenih del opravila kitajska podjetja in so se v mnogih državah stroški gradnje močno povečali, se je veliko držav znašlo v težavah, saj Kitajski niso več mogle odplačevati nastalega dolga. Do marca 2021 se je za sodelovanje s Kitajsko v okviru iniciative "En pas, ena cesta" odločilo 139 držav.

Kako bo Evropa drugačna?

Evropska unija bo v naslednjih šestih letih namenila zainteresiranim državam 18 milijard evrov v donacijah, 280 milijard evrov pa bodo investirale članice evropske integracije, podjetja ter razvojne in investicijske banke. Za razliko od Kitajske iniciative pa bodo donacije od EU lahko dobile le države, ki bodo izpolnjevale pogoje vladavine prava in spoštovanja visokih standardov človeških, socialnih in delavskih pravic. Evropska komisija je predstavila tudi pet glavnih področij Globalnega prehoda.

Digitalizacija

Evropska unija bo investirala v povezovanje držav z optičnimi kabli, satelitskimi povezavami ter digitalnimi rešitvami. Med slednjimi EU vidi potencial predvsem v oblačnih IT-rešitvah, velikih bazah podatkov in umetni inteligenci. EU je že najavila prvo večjo investicijo na tem področju, 15 milijonov evrov bo Bruselj prispeval k programu povezovanja držav Latinske Amerike z optičnimi kabli.

Čista energija

Trenutno se je Evropska unija osredotočila predvsem na vodik. Bruselj želi povezati EU z drugimi državami s ciljem povečanja trgovanja z vodikom in razvoja tehnologij, ki bodo vodile do proizvodnje vodika iz obnovljivih virov. EU se je tudi zavezala, da bo 2,4 milijarde evrov donirala državam podsaharske Afrike in milijardo evrov državam Severne Afrike za povečanje zmogljivosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Transport

Letališča, pristanišča, ceste in železnice. Evropska unija želi partnerskim državam tudi pomagati pri razvoju infrastrukture. Bruselj je že sporočil, da bo prispeval 4,6 milijarde evrov državam Mediterana s ciljem vzpostavitve infrastrukturne povezave s Severno Afriko.

Zdravje

Zaradi pandemije covid-19 želi EU pomagati vsem državam, da postavijo proizvodne zmogljivosti za cepiva. Bruselj še ni razkril nobenih konkretnih načrtov, sporočil je le, da bodo prve na vrsti afriške države.

Izobraževanje in razvoj

Evropska unija želi razviti nove tehnologije spletnega izobraževanja, za katero verjame, da bo imelo pozitiven vpliv na celoten svet. Zato želi privabiti nove kadre s celega sveta, ki bodo pomagali pri razvoju novih orodij in tehnologij. Bruselj bo v ta namen v program Erasmus dodal 400 milijonov evrov.