Kako in zakaj so Kitajci "kupili" srbski šport

Peak, proizvajalec oblek in obutve, Ganten, tretji največji kitajski proizvajalec mineralne vode, in Linglong, proizvajalec avtomobilskih pnevmatik, so med glavnimi kitajskimi pokrovitelji srbskih športnikov.

Kitajska v zadnjih letih postaja vse močnejša ne samo v srbskem gospodarstvu in politiki, temveč tudi v športu, poroča Radio Slobodna Evropa. "Biti pokrovitelj reprezentance, najmočnejših klubov in največjih športnih dogodkov v državi ustvarja veliko vidljivost v državi. Ta pa Kitajski omogoča 'mehko' moč v Srbiji," dogajanje komentira Aleksander Stanković iz nevladne organizacije Institut za evropske službe, ki med drugim analizira vpliv tujih držav v Srbiji.

Nogomet, košarka in odbojka ter varovanje okolja

"Kitajska želi iz Srbije narediti svojo trdnjavo na Balkanu," meni Stanković, ki tudi poudarja, da so Kitajci pravilno izbrali športne panoge, ki jih podpirajo. "Nogomet, košarka in odbojka dobijo največ denarja od kitajskih podjetij," pravi Stanković. Izbor teh športnih panog je smiseln, saj pritegnejo največ gledalcev v živo in prek medijev. "S tem vplivajo na javno mnenje in pridobivajo podporo med državljani," opozarja Stanković in dodaja, da kitajska podjetja tako odvračajo pozornost javnosti od nespoštovanja srbskih zakonov. "Predvsem so nespoštljivi do srbske zakonodaje na področju varovanja okolja," je opozoril Stanković.

Raje lige kot posamični klubi

Kitajci v Srbiji sicer raje financirajo posamezne lige, reprezentance in tekmovanja kot pa posamezne klube. Podjetje Peak je tako eno izmed glavnih pokroviteljev košarkarske in odbojkarske reprezentance Srbije, veliko pa sodeluje tudi s posamičnimi športniki. Košarkar Miloš Teodosić, ki je ena največjih zvezd srbske košarke, je glasen promotor podjetja. "Peak je zelo pomagal naši košarki in pa Košarkarski zvezi Srbije, za kar se moramo podjetju posebej zahvaliti," je le ena izmed Teodosićevih pohval kitajskega podjetja, katerega drese nosita moška in ženska reprezentanca.

Od mineralne vode do gradbincev

Tudi tretji največji kitajski proizvajalec mineralne vode Ganten je vpleten v srbsko košarko. Podjetje je glavni pokrovitelj moške košarkarske reprezentance, ki njegov logo nosi na svojih dresih. Tudi kitajsko podjetje Austriger Sports & Media je vpleteno v srbsko košarko, in sicer že vse od leta 2010, sodelovanje pa bo trajalo vsaj do leta 2024. Košarkaše podpira tudi kitajski gradbeni velikan CRBC, ki je vpleten v večje število projektov po vsej regiji. Med drugim so na Hrvaškem zgradili most na Pelješac.

Prva nogometna liga

Največji kitajski proizvajalec pnevmatik Linglong je glavni pokrovitelj prve nogometne lige v Srbiji, ki tudi nosi ime podjetja: Linglong Tire Superliga. Nogometno reprezentanco financira tehnološki velikan Huawei, ki je tudi pokrovitelj beograjskega košarkarskega kluba Crvena zvezda.

Kitajci financirajo tudi manjše klube

Rudarski velikan Zijin Minin, ki v Srbiji rudari predvsem cink, je velik financer manjših lokalnih srbskih nogometnih klubov, ki večinoma igrajo v tretji nogometni ligi. Tem so do zdaj namenili 153 tisoč evrov, so sporočili iz podjetja, ki financira tudi ženski rokomet.