The Guardian: delo od doma je neuspešen eksperiment

S prvimi omejitvami javnega življenja in gospodarstva zaradi epidemije covid-19 lani aprila se je v razvitem svetu za veliko število zaposlenih spremenil tudi delovni dan. Namesto v službo so se zjutraj usedli za računalnik in delo od doma je postal novi standard. Medtem ko veliko podjetij že napoveduje, da bodo delo od doma ohranili tudi po porazu koronavirusa, se vse manj njihovih zaposlenih s tem strinja, poroča britanski The Guardian. Delo od doma je očitno postal neuspešen eksperiment.

Od tretjine nadrejeni zahtevajo preveč

Dve tretjini zaposlenih želi preživeti več časa v fizičnih stikih s svojimi sodelavci. 54 odstotkov zaposlenih se počuti preobremenjenih z delom, 39 odstotkov popolnoma izmučenih. Sestanki so postali daljši, za 45 odstotkov več časa je namenjenega pogovorom s sodelavci in nadrejenimi. 37 odstotkov zaposlenih se pritožuje, da nadrejeni od njih zahtevajo preveč, če delajo od doma, poroča The Guardian, ki se sklicuje na študijo Microsofta. Ta je pred kratkim objavil študijo sprememb pri delu zaradi koronavirusa, v kateri je sodelovalo več kot 30 tisoč zaposlenih v tehnološkem velikanu, ki delajo v 31 različnih državah.

Generacijske razlike

Z izzivi dela od doma se bolje soočajo starejše generacije, kar 61 odstotkov jih meni, da so trenutno zelo uspešni pri svojem delu. Medtem mladi, predvsem pripadniki generacije Z (stari od 18 do 25 let), ki so v večini primerov ravno začeli s prvo redno službo v življenju, poročajo o boju med uravnoteženjem zasebnega življenja in službe. Pritožujejo se nad pomanjkanjem motivacije za delo, počutijo se neslišane med sestanki in ne vidijo svojega doprinosa.

Smrt inovativnosti

Microsoft tudi poroča, da je delo od doma uničilo inovativnost, ki jo žene predvsem izmenjava mnenj in izkušenj. Mnoga podjetja so opisano že opazila pri svojih zaposlenih in iščejo različne rešitve. Citigroup je napovedal, da njihovi zaposleni ob petkih ne bodo več imeli sestankov prek Zooma, LinkedIn pa zaposlenim omogoča plačano bolniško zaradi posledic izgorelosti zaradi dela od doma.

Iluzija svobode

Kljub negativnim posledicam, ki jih čutijo zaposleni, bo nekakšna oblika dela od doma ostala tudi v prihodnje. Predvsem zaradi psihološke iluzije, da delo od doma prinaša večjo svobodo, fleksibilnost in nadzor nad lastnim življenjem. Več kot 70 odstotkov sodelujočih v raziskavi Microsofta je namreč dejalo, da kljub vsem pomislekom, ki so jih sami izrazili, želijo tudi v prihodnje imeti fleksibilnost glede izbire dela od doma.

Interesi podjetij

Veliko podjetij ima tudi neposredne koristi od dela od doma. Tehnološki velikani si manejo roke zaradi skoka prodaje njihov orodij in storitev, ki omogočajo delo od doma. Spletne medijske hiše beležijo zgodovinsko visoko obiskanost in naraščajoče prihodke od naročnin na njihove storitve. Prodaja spletnih trgovcev je na rekordnih ravneh, ker si ljudje krajšajo čas in odganjajo dolgčas z nepotrebnimi nakupi prek spleta. Korporacije si manejo roke, ker plačujejo manj za pisarne, hkrati pa lahko upravičijo zaposlitev ljudi s celega sveta, predvsem od tam, kjer so plače veliko nižje.