Kje podjetja iščejo najboljše kadre?

Če je še pred nekaj leti, ko se je v vrsti na zavodu za zaposlovanje gnetlo iskalcev zaposlitve, na en razpis pa se je prijavilo tudi po več sto kandidatov, veljalo, da so podjetja dokaj lahko dobila kandidate, se je danes trend povsem obrnil. Zdaj imajo karte v rokah iskalci, ki lahko izbirajo med podjetji, zato se morajo ta za dobre kadre boriti. Klasične oglase na zavodu so tako zamenjali atraktivni oglasi, ki jih objavljajo na družbenih omrežjih in tudi v trgovinskih letakih.

Po koncu krize in gospodarskem okrevanju so se močno spremenile tudi razmere na trgu dela, brezposelnost iz meseca v mesec pada, vse več podjetjim primanjkuje kadra, prostih delovnih mest je na pretek, prijav na oglase malo, iskalci pa so vse bolj izbirčni.

Nekoč preživetje, danes delo smisel življenja

"Največja sprememba je v odnosu kandidatov pri izbiri dela in delodajalca," poudarja Laura Smrekar, partnerica v kadrovski agenciji Competo. Iskalci danes po večini ne zgrabijo več za delo, ki pač pride, temveč proučujejo delodajalca, preverjajo kulturo podjetja, odnose med zaposlenimi, vrednote, vodstvo, vizijo podjetja, omenja Smrekarjeva.

"In prvič imamo na trgu novo mlado generacijo Y, ki prinaša še svoje poglede, želje in interese. Princip vojnih generacij je bil, da živijo zato, da delajo, naslednja generacija je delala, da bi lahko preživela, današnje generacije pa želijo delati nekaj, kar bo imelo smisel," dodaja Smrekarjeva. Plača in delo danes niso več dovolj, kandidatom je treba predstaviti tudi druge ugodnosti, kot so nagrade, dopust, zavarovanje, omenja Viviana Žorž iz zaposlitvene agencije Adecco.

Te okoliščine so podjetja prisilila k drugačnemu razmišljanju in delovanju. Nov kader je "treba pritegniti in jim predstaviti delovno mesto na zanimiv način, zato so tudi oglasi vedno bolj kreativni, uporabljajo slike, video, pričevanja sodelavcev in kadrovikov", poudarja Žorževa.

Najboljša reklama so zaposleni

Oglasi pa niso več samo del zaposlitvenih portalov in zavoda za zaposlovanje, temveč jih podjetja vse bolj objavljajo predvsem na družabnih omrežjih, s čimer ne ciljajo zgolj na iskalce dela, temveč tudi na potencialne kandidate, ki bi bili pripravljeni zamenjati delodajalca. To je sicer odvisno od podjetja do podjetja, panoge in od kandidatov, ki jih podjetje nagovarja.

Ključno je, da iskanje kadrov že nekaj časa ni več zgolj delo kadrovske službe, temveč tudi predvsem marketinga in na sploh celotnega podjetja. Podjetja morajo graditi lastno znamko, skrbeti za svoj ugled in privlačnost, ki se začne pri zaposlenih, saj so ti najboljša reklama, omenjata sogovornici.

Pri tem dodajata, da so te spremembe v tujini že kar utečena praksa, pri nas pa so se začele pojavljati pred tremi leti z oživitvijo trga dela in mladimi podjetji.

Da se pri rekrutiranju novih kadrov kadrovski oddelek vse bolj povezuje z drugimi oddelki, predvsem pa z marketingom, ki pripravlja atraktivne in inovativne oglase ter jih tudi objavlja, so nam potrdili tudi v nekaterih slovenskih podjetjih.

Od videopromocij in oglasov v letakih do priporočil zaposlenih

Objavljanje oglasov na družbenih omrežjih za podjetja danes sicer ni več nikakršna novost, se pa vse bolj spreminja oblika teh oglasov. Tako na primer pri Lidlu v zadnjih letih želijo, da zaposlitveni oglasi niso več zgolj informacija o odprtih delovnih mestih, "temveč tudi priložnost, da se podjetje privlačno predstavi javnosti".

Tako so na primer posneli video, ki, kot so zapisali, "povzame to, kar Lidl Slovenija predstavlja in nudi". A kot poudarjajo, imajo v mislih tudi tiste, ki niso toliko prisotni na spletu, te na svoje zaposlitvene možnosti obvestijo kar v letakih o svoji ponudbi, ki jih tedensko dobimo v nabiralnike.

Različne pristope iskanja kadrov, glede na profil, ki ga iščejo, imajo tudi v Steklarni Hrastnik, kjer sicer vsa prosta delovna mesta objavljajo na svoji spletni strani, poleg tega pa tudi na zaposlitvenih portalih, radijskih postajah in lokalnih spletnih medijih ter na Facebooku in LinkedInu. "Pri iskanju višjekvalificiranega kadra uporabljamo tudi trendovske pristope," pri čemer med drugim veliko delajo s študenti in sodelujejo s programom praktičnega usposabljanja BusinessClass.

V Iskraemecu in Zavarovalnici Triglav medtem velik pomen dajejo osebnim priporočilom kandidatov s strani zaposlenih, zato jih k oddaji predlogov tudi aktivno vabijo. Veliko pozornost namenjajo tudi delu z mladimi talenti, zato se tesno povezujejo s šolami in fakultetami, ponujajo kadrovske štipendije, strokovne prakse in počitniško delo.

Tudi brez oglasa se da dobiti kakovostne kadre

V podjetju NIL pa poudarjajo, da stavijo tudi na proaktivnost kandidatov in da tudi, če nimajo razpisanih prostih delovnih mest, ti lahko vedno pošljejo ponudbo za sodelovanje. "Vsakemu odgovorimo, in ker poslujemo v zelo dinamični panogi, se lahko hitro pojavi priložnost za sodelovanje."

V večjih podjetjih, kot sta Petrol in NLB, z internimi razpisi izpraznjena delovna mesta najprej poskušajo zapolniti znotraj obstoječih kadrov, če znotraj teh ne najdejo primernih kandidatov, nove sodelavce iščejo z oglasi na družbenih omrežjih, zavodu za zaposlovanje in zaposlitvenih agencijah. Pri Petrolu dodajajo, da pri iskanju kompetentnih kadrov sicer sodelujejo tudi z zunanjimi institucijami, kot so AmCham, ABC Accelerator, BusinessClass in fakultetami, pri NLB pa navajajo, da se veliko povezujejo tudi z univerzo, kjer predstavljajo "bančne poklice v prihodnosti".

Bombončki, s katerimi privabljajo nove kadre

Kot že omenjeno, danes v zaposlitvenih oglasih nemalokrat zasledimo ugodnosti, ki jih podjetja ponujajo zaposlenim in s katerimi želijo privabiti nove kadre.

V Iskraemecu tako poleg fleksibilnega delovnega časa in nagrad za delovno uspešnost med drugim ponujajo kritje prijavnin za udeležbo na športnih dogodkih in organiziranih vadbah, v Petrolu med drugim, če je možno, omogočajo delo od doma.

Širimo ekipo v Ljubljani: iščemo sodelavca ali sodelavko, ki obvlada programiranje v programskem jeziku https://t.co/cnRDAY55qK in Java, ima dobre analitične sposobnosti in smisel za tehnično načrtovanje👉 https://t.co/BYrqdXn19N Prosimo za RT. #zaposlitev pic.twitter.com/RaUWUk68nR — ZavarovalnicaTriglav (@TriglavGroup) July 31, 2018

V Zavarovalnici Triglav kot dodatne ugodnosti omenjajo ugodna zavarovanja, rekreacijo, članstvo v planinskem društvu ter ugodno uporabo počitniških kapacitet zavarovalnice. V NLB pa veliko pozornosti namenjajo družini prijazni politiki dela ter zdravju zaposlenih.

V podjetju NIL mladim ponujajo mentorstvo in izobraževanja, podpirajo pa tudi različne študijske in obštudijske aktivnosti mladih. Vrhunskim strokovnjakom med drugim ponujajo delo z najnovejšimi IT-tehnologijami, spodbudno nagrajevanje in plačno politiko.