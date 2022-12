Znano je, kateri odvetniki ustvarjajo milijone

V Sloveniji je v dejavnosti odvetništva registriranih 2.163 podjetij. Podatki poslovnega asistenta Bizi kažejo, da je prvi na lestvici lani ustvaril dobrih devet milijonov evrov prihodkov iz poslovanja ter dobre štiri milijone evrov dobička.

Ključna področja dela najuspešnejše odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji so prevzemi in združitve, gospodarsko pravo ter finance, imajo 39 zaposlenih, ki ustvarijo 198.300 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Ustvarijo toliko prihodkov kot drugi in tretji na lestvici skupaj. Dobrih pet oziroma štiri milijone evrov prihodkov ustvarita družbi Jadek & Pensa ter slovenska podružnica Odvetniške pisarne WOLF THEISS.

Srečko Jadek in Pavle Pensa Foto: Bojan Puhek

Rast prihodkov in dobička

Da je bilo leto 2021 za dejavnost dobro, kaže podatek, da so kar devetim od desetih na lestvici lani konkretno zrasli prihodki, prvouvrščenemu celo za 35 odstotkov glede na leto 2020. Lestvica najuspešnejših po ustvarjenem dobičku je na prvih treh mestih enaka lestvici prihodkov, dobiček pa je glede na leto 2020 zrastel prav vsem najuspešnejšim družbam.

Kdo zaposluje največ?

Največje število zaposlenih, 40, ima ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, ki je lani ustvarila skoraj 3,5 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in slabih 700 tisoč dobička. Več kot 30 zaposlenih imajo še družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, Jadek & Pensa, Šelih & partnerji, Odvetniška pisarna Senica & partnerji ter LEPOŠA.

Najvišja plača prek sedem tisočakov

Najuspešnejši odvetniki po prihodkih so mesečno izplačevali med 1.558 in 3.991 evri bruto plače. Najvišje plače so po podatkih Bizija izplačevali v odvetniških družbah Martelanc (7.340 evrov), Drnovšek (5.383 evrov) in Starman (4.356 evrov).

In odvetniški zvezdniki?

Pa poglejmo še podatke nekaterih medijsko bolj znanih odvetnikov. Odvetniška pisarna Mira Senice, v kateri ima največji delež nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, je peta na lestvici najuspešnejših po prihodkih in 13. na lestvici po ustvarjenem dobičku. Je edina družba na lestvici TOP 10, ki nima zelenega bonitetnega ščita (zeleni ščit pomeni, da podjetje zelo dobro posluje in nima težav s tekočim poslovanjem), povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je bila lani 1.557,88 evrov.

Foto: STA

Če je imela Odvetniška družba Matoz najvišje zabeležene prihodke v letu 2009, in sicer dober milijon in pol evrov, je lani zabeležila 418.542 evrov prihodkov, ta podatek družbo uvršča na 49. mesto po prihodkih in 13. po dobičku. Nekaj mest pred družbo Francija Matoza je na lestvici Družba Pirc Musar & Lemut Strle, v kateri ima 47.5-odstotni delež predsednica države, ta je lani ustvarila 608.502 evrov prihodkov in 91.782 evrov dobička.

Nekaterih odvetnikov, npr. Nine Zidar Klemenčič, ne boste našli na nobeni lestvici, saj delujejo kot odvetniki posamezniki in podatki o njihovem poslovanju niso javno dostopni.

Podatki so bili iz poslovnega asistenta Bizi pridobljeni v prvem tednu novembra.