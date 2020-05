Novomeške frizerke med epidemijo uredile večji studio in omogočile spletno naročanje

Oglasno sporočilo

Frizerke ostale doma, a svetovale, prodajale in uredile nov …

V novomeškem frizerskem in make up studiu YOUMA BEAUTY je sredi marca vseh pet frizerk ostalo doma. Lastnica studia in mejkap artistka Maja Judež je za bizi.si povedala, da so se po nekajdnevnem šoku in razmisleku, kako naprej, s sodelavkami odločile, da bodo svojim strankam, medtem ko čas preživljajo doma, ponudile nasvete prek družbenih omrežij in jim izdelke za nego las pošiljale tudi po pošti. Kaj so v studiu uvedli na novo in ali je mogoče v času, ko so saloni zaprti, urediti čisto nov frizerski salon?

Preberite zgodbo >>

Dostava vina z zgodbo

V vinogradih v zadnjih tednih dela ni manjkalo, se je pa po besedah lastnika posestva med epidemijo njihovo poslovanje obrnilo na glavo. Gostinski sektor se je med epidemijo 100 % zaprl, zato se je vinogradniško posestvo Huba, osredotočilo na še delujoča podjetja in fizične osebe. Ključne so bile zadovoljne in zveste stranke, osebni pristop in osebna dostava vinarja z zgodbo. Kako prisrčna je lahko osebna dostava in kako so pomagali starejšim?

Preberite zgodbo >>

Pridelovalec paradižnika med epidemijo paradižnik dostavil kar na dom ali v službo

Si predstavljate, da si morate vsak dan v služi večkrat na dan razkuževati roke in noge, preoblačiti v čista oblačila? Naporno, kajne? Podjetje Paradajz zaradi epidemije ni bistveno prilagajalo poslovanja, saj so že prej zelo skrbeli za higienske ukrepe. Katere ukrepe so še dodali in kam so preselili prodajo paradižnika? In kako so pomagali v lokalni skupnosti?

Preberite zgodbo >>