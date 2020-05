Oglasno sporočilo

Inovativni dolenjski kmet dostavlja izdelke s povratno embalažo po celotni Sloveniji

Na kmetiji Kukenberger so se tako kot vsi preostali pridelovalci mlečnih in drugih izdelkov zaradi epidemije znašla pred velikim izzivom. Čez noč so ostali brez posla z gostilnami, šolami in vrtci. Osredotočili so se na povezovanje s konkurenco, uvedli so spletno prodajo in pripravili inovativen sistem dostave z interno hladilno verigo in povratno embalažo, ki mu v Sloveniji ni para. Kako jim je to uspelo?

Med epidemijo s 70 € do 100 % realizacije zastavljenega poslovnega cilja

Tujci so do epidemije navdušeno odkrivali Bled in okolico na električnih kolesih. Ko pa je prišla epidemija, so se meje zaprle in E-bike tour Bled bi skoraj moral zapreti vrata. Vendar, so se znašli in Slovencem ponudili mesečni najem električnih koles ter jih spodbujali, da uporabljajo alternativne rešitve na področju mobilnosti. Kako jim je uspelo le s 70 € doseči 100 % zasedenost in oddati vseh 60 koles?

Sadje med epidemijo namesto v pisarno dostavljali kar na dom

Ko so se sredi marca zaprla nekatera podjetja in so začeli njihovi naročniki delati od doma in prekinila sodelovanje, se je pred velikim izzivom znašlo tudi podjetje Sadje v pisarni, ki skrbi za dostavo svežega sadja v podjetja. V hipu so morali spremeniti poslovni model, in sicer tako, da so začeli dostavljati na dom. Kako hitro jim je uspelo dostaviti naročeno in zakaj so se počutili kot gasilci?

