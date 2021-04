Vodja za jutri - Novi časi narekujejo drugačno vodenje

Oglasno sporočilo

Vodja za jutri je spletna delavnica v štirih modulih, namenjena vodjem Nove dobe. Tistim, ki jim ni vseeno in ki želijo prihodnost, ne glede na to, kakšna bo, prijeti v svoje roke.

Dani Polajnar, coach in svetovalec za razvoj vodstvenih timov, trener s področja vodenja in timskega dela Nove generacije zaposlenih, drugačna delovna mesta in novi načini dela, kot je delo na daljavo, nove tehnologije, novi poslovni modeli… zahtevajo nove kompetence tudi od vodij. Novi časi narekujejo drugačno vodenje. Vodja za jutri je spletna delavnica v štirih modulih, namenjena vodjem nove dobe. Zasnovane so tri 25-minutne epizode predavanj, ki jim bo sledilo še enourno spletno srečanje v živo. Več o delavnici Vodja za jutri, si lahko ogledate v spodnjem videu ali preberete TUKAJ.



Jaz kot vodja

Novodobni vodja mora najprej spremeniti pogled nase in na svojo ekipo. Njegovi sodelavci niso več v službi zanj, ampak je on tam za njih. Hierarhična piramida se je tako rekoč obrnila na glavo. Ključna naloga vodje je tako postalo ustvarjanje varnega okolja za svojo ekipo, kjer bodo lahko kar najbolj učinkovito opravljali svoje naloge. Spodbuja naj timski duh in odprto komunikacijo ter graditi na zaupanju do in med člani svoje ekipe. Na ta način bo, ne glede na industrijo ali tip nalog, njegova ekipa dosegla sinergijo, s katero bo lahko premikala meje mogočega. Seveda mora biti vodja avtentičen in svojim sodelavcem vzor – to pa pomeni, da mora najprej iskreno spoznati samega sebe.

Moj tim, moja organizacija

Klasični timi skoraj ne obstajajo več. Moderne organizacije se spreminjajo v time timov, ki so močno povezani drug z drugim. Ta kompleksna matrična struktura pa od vodje zahteva nov način razumevanja dela in sodelovanja, ki temelji na vrednotah, poslanstvu in viziji. Naša ekipa ni več samostojna zvezda, pač pa del ozvezdja z jasno določenim namenom. Vsak član ekipe mora zato popolnoma razumeti svoje delovne naloge in njihov smisel v širši organizaciji. Zakaj delam to, kar delam? Kam v celotni sestavljanki paše moj košček? Vloga vodje je, da svojim sodelavcem skozi vodenje v duhu medosebnega sodelovanja nenehno odgovarja na ta vprašanja.

Hibridno vodenje

Največjo spremembo načina sodelovanja v zadnjem času je prineslo delo na daljavo. Tudi, ko bo trenutna situacija za nami, bodo določeni elementi dela na daljavo ostali. Znotraj timov bodo nekateri delali v pisarnah, drugi od doma. Naša prihodnost so torej hibridni timi. In hibridni timi zahtevajo hibridno vodenje. To je serija novih veščin, ki temelji na virtualni komunikaciji, ki jih kot moderni vodje moramo osvojiti. Osnova hibridnega vodenja pa je spreminjanje nadzora svojih sodelavcev v medsebojno zaupanje.

O PREDAVATELJU



Dani Polajnar se že več kot 20 let aktivno ukvarja z raziskovanjem skupinske dinamike, vodenja in komuniciranja. Po več letih izkušenj na vodstvenih položajih je zaznal, da se timi različnih panog srečujejo s podobnimi izzivi - kako učinkovito delati skupaj v zahtevnem poslovnem okolju. Je ustanovitelj Teambuilding akademije (www.tba.si) in s timom sodelavcev izvaja kompleksne timske dogodke in izobraževanja v 12 evropskih državah. Že leta 2009 je bil na konferenci Izobraževalni management izbran za enega izmed 10 najboljših predavateljev v Sloveniji. Do danes pa je prejel že več priznanj za svoje trenerske in svetovalne projekte. Dani je coach in svetovalec za razvoj vodstvenih timov, trener s področja vodenja in timskega dela ter predavatelj na različnih poslovnih konferencah tako doma, kot v tujini.

