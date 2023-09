Coders Lab in Rokus Klett skupaj za krepitev položaja IT-sektorja v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Založba Rokus Klett kot ključni akter na področju izobraževanja v Sloveniji v partnerstvo prispeva bogate izkušnje in temeljito razumevanje potreb na lokalni ravni. "V Rokus Klettu verjamemo v moč znanja, kar odseva tudi naš slogan Znanje nas dela velike," je povedal mag. Primož Zupan, izvršni direktor za nove poslovne modele in inovacije v Založbi Rokus Klett. "Kot franšizni partner podjetja Coders Lab lahko našim tečajnikom ponudimo vrhunsko programersko izobraževanje, ki jih opremi z vsemi potrebnimi kompetencami in veščinami, da lahko naslednji dan po koncu izobraževanja začnejo delati kot mlajši razvijalci programske opreme (junior developer). Naša zaveza je našim tečajnikom tako pomagati pri zagonu uspešne kariere v IT-panogi in prispevati k rasti IT-trga v naših regijah."

Sodelovanje temelji na vzajemnem razumevanju pomena harmonizacije izobraževanja s hitro razvijajočim se tehnološkim okoljem. "Znanje in napredek sta največji konkurenčni prednosti vsakega gospodarstva in vsake države. Da bi zmogli hitro in učinkovito zmanjšati vrzel med ponudbo in povpraševanjem po strokovnih kadrih na področju informacijske tehnologije, smo se odločili za sodelovanje z IT-akademijo Coders Lab," je dodal mag. Primož Zupan. "Od tega sodelovanja pričakujemo, da bomo svojim tečajnikom lahko ponudili usposabljanje najvišje kakovosti, ki ga izvajajo učitelji in mentorji iz prakse, saj bo le tako ustrezalo potrebam panoge in jim pomagalo na poti k poklicni uspešnosti."

Na trgu informacijske tehnologije v Sloveniji se v zadnjih letih nakazuje obetaven potencial rasti. Ker digitalne tehnologije še naprej prodirajo v vse vidike našega življenja, se bo povpraševanje po izdelkih in storitvah informacijske tehnologije še povečevalo. IT-sektor pomembno prispeva h gospodarski rasti v Sloveniji in Srbiji, pri tem pa predstavlja potencial za pridobitev tujih vlagateljev in ustvarjanje visokokvalificiranih delovnih mest. Tudi dr. Grzegorz Morawski, globalni manager franšize podjetja Coders Lab, pozdravlja sodelovanje in verjame vanj: "V veselje nam je sodelovati s skupino Klett v Sloveniji. Njihove obsežne izkušnje na izobraževalnem področju in predanost zagotavljanju visokokakovostnih učnih priložnosti se popolnoma skladajo z našo vizijo. Naša želja je tečajnike s skupnimi močmi opremiti z veščinami in znanji, potrebnimi za uspeh v IT-panogi."

Pogled v prihodnost kaže, da je to partnerstvo usmerjeno ne le v odgovarjanje na zahteve IT-panoge, temveč v njihovo preseganje v Sloveniji. "Da bi lahko odgovorili na veliko povpraševanje po usposobljenih strokovnih kadrih s področja IT, je ključnega pomena skrbno izbrati najustreznejši način izobraževanja in usposabljanja. S celovitimi programi usposabljanja, ki jih ponuja podjetje Coders Lab, lahko posamezniki samozavestno vstopijo na trg delovne sile in prispevajo k njegovi dinamični rasti," je zaključil izvršni direktor iz Založbe Rokus Klett.

Coders Lab, ena najbolj prepoznavnih šol za IT v Evropi, si s franšiznim sistemom utira pot v tujino. Kot franšizodajalec partnerjem zagotavlja celoten nabor izobraževalnih in marketinških materialov, izobraževalno gradivo ter znanje in izkušnje za učinkovit zagon in upravljanje izobraževalne ustanove. Na Poljskem, v Romuniji, na Kosovu, v Španiji in Indoneziji je programe usposabljanja akademije Coders Lab uspešno opravilo že več kot deset tisoč tečajnikov.



