"Zdelo se mi je, da med nama ni kemije" #video

V oddaji Zapleši v ljubezen smo prejšnji teden spoznali tudi 63-letno Majdo iz Ljubljane in 62-letnega Bruna iz Maribora. Čeprav nista plesala povsem po koreografiji, sta se odlično ujela. Kako pa so se stvari med njima odvijale po koncu snemanja oddaje?

To nam je povedala Majda

"S svojim plesnim nastopom nisem bila ravno zadovoljna. Kljub odličnemu plesnemu učitelju in resnemu pristopu je nepoznavanje plesnega partnerja in malo živčnosti pred nastopom pred kamero naredilo svoje. Ampak saj ta ples ni bil za oceno, čeprav so naju spremljali ostri pogledi priznanega sodniškega para Jagode in Jurija, pač pa namenjen temu, da se imajo gledalci pred televizijskimi zasloni lepo. Nič ni narobe, če se plesalca nasmejeta in zabavata ob svojih malih nezgodicah pri plesnih korakih," je svoj plesni nastop ocenila Majda, ki je bila tokrat prvič na zmenku na slepo.

Kako pa so se stvari med njima odvijale po koncu snemanja oddaje? "Po snemanju sva odšla po kavico za na pot in se poslovila. Mene je namreč čakal prevoz, Bruno pa se je moral odpraviti na dolgo vožnjo do Maribora. Ko sva se poslovila, sva si obljubila, da se srečava na zaključku, kjer se dobimo vsi, ki smo sodelovali v tej oddaji. Vseeno pa mislim, da je malo preveč kilometrov med nama, da bi lahko skupaj plesala na kakšnem tečaju."

To nam je povedal Bruno

"S svojim plesnim nastopom nisem bil povsem zadovoljen. Veliko sem vložil v ta ples, nisem se hotel osmešiti. Obvladal sem, vendar se je pred kamerami in z neznano soplesalko vse obrnilo drugače. Precej sem bil jezen nase, vedel sem, da zmorem in znam več. V nekem trenutku sem si rekel: 'K vragu koraki, uživaj, zapelji soplesalko po odru, bodi sproščen in sledi glasbi,'" nam je odločitev, da se ne bo oziral na naučeno koreografijo, pojasnil Bruno, ki je čutil, da tudi soplesalka med plesom ni bila sproščena.

"Čutil sem njeno tremo, strah, občutek sem imel, da ne uživa. Postalo mi je vseeno za koreografijo, preprosto sem jo zgrabil, zavrtel in odplesala sva pač nekoliko po svoje. Opazil sem, da se mi je prepustila in da se je takrat sprostila."

Pa je med njima preskočila iskrica? "Verjamem, da je Majda čudovita ženska. Že na zmenku sva si izmenjala kontakte, se nekajkrat slišala, predvsem vljudnostno. Trenutno nisva v stikih. Zdi se mi, da ni bilo neke kemije, ne med plesom ne po njem. Oba sva očitno izbirčna in nisva našla tistega, kar sva iskala. Nič hudega, pa drugič," je sklenil Mariborčan, ki ga je plesna izkušnja v oddaji vseeno tako navdušila, da resno razmišlja o vpisu v plesno šolo.

"Med treningi z izvrstno učiteljico Emo sem začutil, da zmorem. V učenju plesa sem res užival, čeprav me je 'mučila', in odkril sem neki drugi svet. Le to me skrbi, kje najti soplesalko," je s širokim nasmeškom na obrazu dejal Bruno.

Jutri ob 21. uri bo na sporedu še zadnji del prve sezone oddaje Zapleši v ljubezen, v kateri bomo spoznali nove štiri kandidate željne plesa in ljubezni.

