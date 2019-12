Usoda je hotela, da sta zaplesala skupaj #video

Usoda je hotela, da se na plesnem parketu srečata 22-letna Lučka in 22-letni Andraž in to ravno v oddaji Zapleši v ljubezen. Po nekaj prvih skupnih korakih sta namreč ugotovila, da se že poznata in razkrila zanimivo zgodbo, da bi že v osnovni šoli morala zaplesati skupaj.