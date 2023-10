Olga le razložila, kar je begalo njene goste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ali se spomniš, ko smo se srečali in si rekla, da si iz Rusije?" je pogovor začela Tanja, ki ni povsem razumela, zakaj Olga pripoveduje predvsem zgodbe iz Ukrajine.

"Jaz sem imela vse življenje v glavi, da se narodnost določa po očetu. In moj oče je Rus. Mama pa je Ukrajinka," je povedala Olga in nadaljevala, da sta potem o tem govorili z mamo in ji je ta rekla, da ni Rusinja, temveč Ukrajinka, saj naj bi bilo pomembneje, katere narodnosti je mama.

Kljub njeni razlagi pa nekateri sotekmovalci še vedno niso bili prepričani, da prav razumejo njeno razlago. Več v zgornjem videu.

Kakšno pojedino in presenečenje bo tokrat pripravila, lahko preverite nocoj ob 21. uri na Planetu.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Kamnik z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.