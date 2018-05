Željko spet užalil Marto in napadel Natašo! #video

The Biggest Loser Slovenija

Najbolj vročekrvni tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Željko je spet napadel Marto in močno razbesnel Natašo.

Željko je običajno tisti tekmovalec, okoli katerega se v šovu zmeraj kadi, pa naj bo zaradi zabave ali zamer. Na izzivu v kamnolomu, kjer so se tekmovalci prelevili v "krte" na lovu za zlatimi tablicami, je spet mnogim paral živce. Ponovno je namreč napadel Marto, ki jo je zasul s peskom in nato še trenerko Natašo Gorenc.

Tudi voditelju Marku Potrču je zaradi Željkovega obnašanja prekipelo in zato se je odločil, da mu pove svoje. Kaj mu je povedal, izveste v spodnjem videu.

Sicer pa bosta v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija najbolj požrtvovalna tekmovalca izziva deležna posebnega presenečenja. Kaj bo Simona in Eda ganilo do solz, preverite nocoj ob 21. uri na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.