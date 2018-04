Željko je varen - osvojil je imuniteto #video

The Biggest Loser Slovenija

Sprva je vse kazalo, da bodo zmagovalci modri, posamična zmagovalka pa Maja, ki je spila že 12 najbolj kaloričnih koktajlov. Ko je bila tako Maja kot vsa preostala rdeča ekipa že prepričana, da je zmaga v njihovih rokah, je štrene premešal vedno tekmovalni Željko.

Odločil se je "ukrasti" imuniteto in naročil osem koktajlov. Skupna zmaga je pripadla modrim in posamična Željku, rdeči z Majo na čelu pa so ostali z dolgimi nosovi.

Popoldne je sledil trening s trenerjema. Predvsem Nataša je pokazala, da je res razočarana nad dejstvom, da je Maja spila toliko koktajlov in se nato na treningu vlekla kot megla. Sicer pa so se učinki prekomerne količine sladkorja poznali tudi Željku, ki je bil na robu tega, da ponovno bruha. V rdeči ekipi je vladalo slabo vzdušje zaradi poraza, celoten šov pa je že načel tudi Eda, ki je precej izžet - tako fizično kot psihično. V oporo mu je predvsem Marta.

Da se dan ni končal s slabo voljo, sta za ponovni dvig energije in dobre volje poskrbela akrobata, ki sta navdušila tekmovalce. "Noro je, kaj izvajata," so bili presenečeni vsi. Pokazala sta jim prevale in podobne začetniške akrobatske prvine, nato pa sta jim Željko in Blaž pomagala narediti salto. "Super zaključek dneva," so se na koncu strinjali naši junaki.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.