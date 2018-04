Željko in Edo: Zasačena med lenarjenjem #video

The Biggest Loser Slovenija

Edo in Željko bosta danes druge spravljala ob živce, saj bosta med maratonskim izzivom izkoristila marsikateri trenutek za lenarjenje in norčije.

Edo in Željko bosta danes sotekmovalce spravljala ob živce, saj bosta med maratonskim izzivom izkoristila marsikateri trenutek za lenarjenje in norčije. Očitno sta se zares ujela, saj si bosta najprej ponovno pomagala s prijateljsko masažo in nato poskrbela še za nekaj dobre volje, ki pa se bo širila zgolj med njima. Niti tekmovalci niti trenerja jima ne bodo ostali dolžni. Svoj "davek" bo odplačal in odslužil predvsem Željko. Sotekmovalci si ga bodo - eni malo za šalo, drugi pa kar zares - privoščili.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.