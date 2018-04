Zdrav kot riba

Za optimalno delovanje telesa skoraj ni pomembnejšega dopolnila, kot so maščobne kisline omega-3. Ne glede na to, koliko pozornosti namenjamo zdravi prehrani, jih najbrž ne dobimo dovolj, saj jih sodobna živila največkrat vsebujejo premalo, sodobno življenje in okolje pa še povečujeta potrebo po njih.

Omega-3 maščobni kislini EPA in DHA sta nujni za številne telesne funkcije, predvsem pa pomagata zmanjševati vnetni odziv telesa. Optimalni vir omega-3 so ribe (ribje olje) ali alge, saj se iz teh virov v telesu dobro izkoristijo. Sočasno ob spoznanjih, da so ribe, še posebej morske, vir pomembnih omega-3 maščobnih kislin, je prisotna skrb zaradi onesnaženosti morske hrane. Največ teh se nahaja ravno v velikih predatorskih ribah (tuna, morski pes, mečarica), ki zaradi dolge življenjske dobe in prehranjevanja z manjšimi ribami skladiščijo večje količine strupov in nevarnih snovi, med drugim živega srebra, dioksina, pesticidov. Zato je poseben poudarek na uživanju manjših rib (sardele, skuše).

Ob skrbi za svoje zdravje je torej koristno zaužiti vsaj en obrok, bogat z omega-3 maščobnimi kislinami na dan. Lahko si pripravimo ribe (mastne, npr. losos, skuša, sardele..), žlico repičnega ali lanenega olja, pest orehov ali mletih lanenih semen. Poseben poudarek naj bo na čim bolj sveži, čim manj predelani, čim bolj naravno pridobljeni prehrani. Ob izbiri prehranskih dodatkov pa vsekakor izberemo tiste najbolj kvalitetne.

Omega-3 maščobne kisline (EPK in DHK) vsebuje tudi prehransko dopolnilo Maxximum Omega 3.