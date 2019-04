Kilogrami niso ovira: tako so se v vlogi manekenov in modelov znašli tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija #video

Tekmovalke so se sprehodile kot manekenke na ljubljanskem tednu mode, fantje pa so postali fotomodeli z zanimivimi vlogami. Kdo se je odrezal najbolje?

"Danes se je zdelo kot v sanjah. Katero dekle si tega ne bi želelo poskusiti vsaj enkrat v življenju?" so bila navdušena dekleta, ko so se v več izhodih sprehodila po modni brvi. Oblečena v elegantna oblačila in oblačila za prosti čas so se brez težav kosala s poklicnimi manekenkami.

Fantje so jih spodbujali iz občinstva in se nato tudi sami preizkusili v malo drugačni modni zgodbi. Prelevili so se v fotomodele, vsak je predstavil svojo zgodbo. Kako so se vživeli?

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

