Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trening, ki vas bo izrezal v štirih tednih Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Planet TV

Trening v SportClubovem trendu, je trening, ki ga izvajajo tekmovalci v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki so izpadli iz šova in se pripravljajo na veliki finale, kjer bodo pokazali svoje rezultate. Trening lahko izvajate doma ali v fitnesu.