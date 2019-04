To so trendi na področju fitnesa in vadb v letu 2019

Predstavljamo vam 3 najpomembnejše trende iz področja fitnesa. Strokovnjaki so si edini, da bodo pametne ure in vse nosljive naprave fitnes trend številka ena v letu 2019.

1. Trajnostno naravnan fitnes, od diete do opreme za trening

Fitnes je precej več kot le trening. Fitnes je postal standard kvalitetnega življenja in subkultura v naši družbi. Poleg fitness tukaj zraven sodijo še zdrave prehranjevalne navade. Nekatera podjetja že ponujajo fair-trade izdelke za športnike. Tudi proizvajalci športne opreme so vse bolj trajnostno naravnani.

Trajnost se kaže tudi v trajnostno naravnani vadbi. Ljudje se želijo počutiti bolje in želijo več dinamike v vsakodnevnem življenju. Primarni cilj ni več izgubljanje telesne teže ali pridobivanje mišične mase. Vse bolj je vadba usmerjena v izboljšanje mobilnosti, izboljšanje kakovosti mišic in fitnesa v smislu dobrega počutja in kondicije. Glavni cilje je živeti življenje brez nepotrebnih fizičnih bolečin ali večjega poslabšanja stanja telesa. Fokus nikakor ni več v doseganju maksimalnih rezultatov.

2. Usposabljanje za osebne trenerje

Vse več je povpraševanja po usposabljanju za osebnega trenerja. Vse več fitnes zanesenjakov si želi boljših rezultatov, zato se tudi sami udeležujejo izobraževanje za trenerje fitnesa. Tudi proizvajalci športne opreme sami najemajo in usposabljajo svoje trenerje, večje korporacije zaposlujejo več kot nekaj tisoč trenerjev.

Vse več trenerjev je tudi poslovno usmerjenih, odpirajo butične trening centre kjer ponujajo visokokvalitetne programe vadb za posameznike oz. manjše skupine.

3. HIIT neverjeten in preizkušen trening za takojšen rezultat

Visoko intenzivni trening je novi stari trend. Zadnje dve leti je to najbolj obiskana vadba povsod po svetu. Toda zakaj je ta vadba, kljub tveganju za poškodbe tako popularna? Zagotavlja zelo hitre napredke v fitnesu posameznika. Vse več je povpraševanja po odličnih fitnes rezultatih v kratkem času. Namenjen je skupinam ljudi, ki želijo trenirati zelo učinkovito. Zelo pozitivne učinke s takim treningom dosegamo celo pri rizičnih skupinah ljudi, kot so ljudje z diabetesom, seveda je program prilagojen. Zelo pomembno je, da trening vodi usposobljen in kvalificiran trener.

Primer HIIT treninga:

ogrevanje na kolesu ali stezi 10 minut 30s intenzivni počepi (ponovimo do 3x) 10x sklece (ponovimo do 3x) 10x sonožni poskoki (ponovimo do 3x) 10x zgibe na drogu (ponovimo do 3x) 10x trebušnjaki z žogo (ponovimo do 3x)

Med posameznimi vajami in serijami si vzamemo največ med 15-30s odmora.

