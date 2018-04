Razdraženi rdeči: Preveč smo poslušali Henrika! #video

The Biggest Loser Slovenija

So tekmovalci šova The Bigegst Loser Slovenija za poraz rdeče ekipe res okrivili modrega Henrika?

"Vse sem naštudiral. Preveč smo poslušali Henrika. Pa njegove nasvete tudi!" je bil v imenu ekipe odločen Edo, potem ko je rdečo skupino trenerka Nataša povprašala, kako se počuti po porazu.

Na zadnjem izzivu, kjer so tekmovalci nalagali eksploziv na vojaška vozila, nato pa jih vlekli do ciljne črte, so namreč izgubili člani rdeče ekipe. Kot da poraz ni bil dovolj, pa so morali za kazen oditi še na smetišče, kjer so sortirali odpadke. Seveda je bilo razočaranje veliko tako na njihovi kot Natašini strani.

Henrik, ki je povzročal turbulentno vzdušje in dileme med tekmovalci prve sezone, gre očitno po isti poti tudi tokrat, vsaj kar zadeva Eda. Le vprašamo se lahko, ali je s svojo izjavo mislil resno ali gre zgolj za zbadanje. Presodite sami.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.