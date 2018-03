Presenečenje v The Biggest Loser Slovenija: Prva eliminacijska odločitev sprejeta enoglasno

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so na trnih, pred njimi so prve redne eliminacije. Prva eliminacijska odločitev bo padla soglasno.

Tokratno tehtanje bo za enega od tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija usodno. "Smo nekoliko nervozni, saj je to za nas prvič. Nekaj je pričakovanj, nekaj upanja in nekaj strahu," so povedali naši junaki. Vajen tovrstnih mešanih občutkov je Henrik, ki je na usodni tehtnici v prvi sezoni stal že ničkolikokrat.

Ekipa, ki bo izgubila več odstotkov telesne teže, bo varna, druga pa bo morala sprejeti odločitev, koga bo najmanj pogrešala. Katera skupina je bila bolj pridna pri izgubljanju kilogramov v zadnjih dneh in ali bo kljub trudu v telovadnici za koga usodna prav kraška skušnjava?

Je pri končni odločitvi prevladala simpatija do sotekmovalcev ali ekipni duh, kdo je prevzel pobudo pri odločitvi in zakaj je bila ta enoglasna?

Vse to boste izvedeli že nocoj ob 21. uri, ko bo na sporedu oddaja The Biggest Loser Slovenija.