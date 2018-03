Po prvem tehtanju šov The Biggest Loser Slovenija v solzah zapušča Ervina

Prvo tehtanje je prineslo še eno zmago rdeči skupini in slovo Ervine, ki so jo sotekmovalci iz šova izločili enoglasno.

Pred tehtanjem so tekmovalci povedali, da so nekoliko napeti, saj je bilo to njihovo prvo tehtanje in niso bili prepričani, kako dobro jim je šlo v prvem tednu. Tekmovalci so zbrano spremljali tehtanje vsakega od sotekmovalcev in upali, da bo njihova skupina uspešnejša od nasprotne, saj to prinaša varnost pred izločanjem.

Največ kilogramov je na prvem tehtanju izgubil Tomaž - 11,3 kilograma - iz rdeče skupine, njegova skupina pa je bila na koncu tudi uspešnejša od modre. Rdeča skupina je bila tako v tem tednu varna pred izločanjem, v modri ekipi pa so se na tnalu znašli Željko, Simon in Ervina. Trije z najslabšim rezultatom so tako čakali na odločitev preostalih članov modre skupine, koga bodo poslali domov.

Rebeka, Rok, Henrik, Klara in Katja so se po dolgem posvetu odločili, da si odhod domov najbolj zasluži Ervina. Kot razlog so navedli, da ni hotela sodelovati na skušnjavi in s tem po njihovem mnenju dokazala, da ji ekipni duh ne pomeni dovolj. Ervina je bila nad odločitvijo sotekmovalcev razumljivo razočarana, vendar je priznala, da jo po drugi strani veseli, da se lahko vrne domov k svojemu devetmesečnemu otroku.

