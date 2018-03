Po planiškem izzivu domov odhajata Gregor in Petra #video

Že prvi izziv nove sezone je bil usoden za kar dva tekmovalca. Šov The Biggest Loser Slovenija kot prva zapuščata Gregor Škoflek in Petra Plevnik.

Tekmovalci so bili ob vselitvi v novo hišo navdušeni in tudi razpoloženje je bilo veselo, dokler Tomaž ni opazil, da zanj ni prostora v moških sobah. A neljubo zagato je kmalu rešil Rok, ki se je "žrtvoval", da bo mir v hiši in odstopil svojo posteljo Tomažu, sam pa se je preselil v žensko sobo.

Zjutraj pa je že napočil čas za prvi izziv. Tekmovalci so se odpravili v Planico, kjer so jih čakale prave male olimpijske igre, ki pa so na presenečenje vseh prisotnih že odločale o tem, katera dva tekmovalca bosta morala že prvi dan zapustiti šov. Štirje, ki si v polfinalnih tekih niso uspeli priboriti zastavice, so se na kancu udarili za biti ali ne biti. Finalni tek navkreber do zastavic je bil tako usoden za Gregorja in Petro. Pri Petri so o tem dobesedno odločali milimetri, saj je Ervina v zadnjem trenutku izkoristila njen padec.

Več v priloženem videu:

Po slovesu razočaranih Petre in Gregorja sta trenerja Jan in Nataša izmed preostalih tekmovalcev nato še izbrala svoji ekipi.

Natašina ekipa (rdeča ekipa): Eva, Tomaž, Blaž, Matic, Marta, Edo, Maja

Janova (modra ekipa): Željko, Rok, Rebeka, Katja, Klara, Ervina, Simon