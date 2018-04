Po izpadu iz šova še šok v oddaji Od težaka do junaka

Od težaka do junaka

V nocojšnji oddaji Od težaka do junaka se bo komentatorjem kot ponavadi pridružil tudi izpadli/a tekmovalec/ka šova The Biggest Loser Slovenija. V oddaji pa bo doživel/a pravi šok.

Šov The Biggest Loser Slovenija je za tekmovalce šova zelo naporen, tako fizično kot tudi psihično. In ker so tekmovalci primorani biti v družbi sotekmovalcev 24 ur na dan in sobivati pod isto streho, občasno pride med njimi tudi do kratkih stikov.

V razgretem ozračju tekmovalci drug drugemu izrečejo veliko očitkov in ostrih besed, še več pa se jih izreče za njihovimi hrbti. In to je bil največji šok za izpadlega tekmovalca/ko, saj ni mogel/a verjeti, kaj vse se je dogajalo za njegovim/njenim hrbtom.

Kdo bo gost in kakšen bo njegov/njen komentar na dogajanje za njegovim/njenim hrbtom izveste v nocojšnji oddaji Od težaka do junaka na Planet TV.