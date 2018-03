Petra Plevnik: Prisotne so tudi prve simpatije #video

The Biggest Loser Slovenija

Katera je bila prva misel ob usodnem izzivu, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredila ob odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija, za koga bo navijala in kaj sporoča svojim sotekmovalcem prva izpadla tekmovalka Petra Plevnik?

"V Planico se bom še vrnila, saj ne bom dovolila, da bi ostala kraj nesrečnega imena," je povedala prva izpadla tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Petra Plevnik. Kljub solzam v očeh uspešna arhitektka izpada iz oddaje ne jemlje kot nekaj slabega, ampak bo našla svetlo točko. "To je bila zame prava brca v rit in zagotovo ne bom odnehala," je še povedala Domžalčanka, ki si je že dan po izločitvi zadala dnevne cilje. V dopoldanskem času bo hodila na sedemkilometrske pohode, popoldanske ure pa bo preživljala v fitnesu.