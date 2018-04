Odločil je kovanec – z nasmehom se je poslovila Eva

The Biggest Loser Slovenija

Evi, tej so tekmovalci večkrat očitali, da je čemerna in nejevoljna, je danes nasmeh na obraz priklical poraz na eliminacijah.

"Kovanci so odločili, da domov odhaja Eva," so po eliminacijah povedali člani rdeče ekipe, presenetila pa je predvsem izločena tekmovalka. Eva je bila verjetno verjetno najbolj vesela tekmovalka od izpadlih do zdaj. Med drugim je povedala, da bo konec tedna izkoristila za zabušavanje, in priznala, da se bo kljub vadbi v prihodnje tudi kdaj pregrešila. Podala je tudi zaobljubo, da se bo v finalni oddaji prikazala s 30 kilogrami manj.

Sicer pa sta današnje eliminacije popestrili tudi dve presenečenji. Prijatelji so presenetili Majo, ki so ji zaželeli vse dobro. Tekmovalka je bila vidno ganjena in je na koncu tudi zajokala.

Na svoj račun je prišel tudi Željko. Njegova žena mu je poslala posnetek njegovega sina, ta je, medtem ko je bil Željko v šovu, shodil. Sicer vročekrvni Željko ob tem ni pokazal veliko čustev.

