Nocoj prva oddaja nove sezone šova The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Foto: Planet TV

Nocoj ob 20. uri bo na sporedu druga sezona najtežje preizkušnje te pomladi, šov The Biggest Loser Slovenija. S svojimi življenjskimi zgodbami se bo predstavilo prvih pet kandidatov.

Tekmovalka, ki je zaradi bolezni izgubila lase in obrvi in zato povsod v javnosti nosi kapo. Fant, ki se je v šov prijavil zaradi ljubezni in se zaradi sramu pred svojim zgornjim delom telesa ni še nikoli povsem razgalil pred svojim dekletom. Ta bo svojega fanta tako prvič videla brez majice. Uspešna arhitektka, ki skriva čokolado po različnih kotičkih stanovanja. Temnolaska, ki v stanovanju nima nobenega ogledala. Gospod, ki je zaradi nesreče pri delu skoraj slep na eno oko.

"Mi smo pripravljeni. Čas je, da se sezona lova na nove junake najtežje preizkušnje začne," vabi voditelj Marko Potrč. Prva soočenja, prve preizkušnje, prvo tehtanje in prva razkritja. Vse to in še več nocoj v novi sezoni oddaje The Biggest Loser Slovenija.