Nataša se boji nocojšnjih eliminacij in Črnega Petra #video

The Biggest Loser Slovenija

Dan se bo začel s treningom in končal z eliminacijami, zaradi katerih je zaskrbljena tudi trenerka šova The Biggest Loser Slovenija, Nataša, saj se boji Črnega Petra.

''Zadnji trening pred eliminacijami je zelo pomemben. Štejeta vsaka minuta in vsaka kapljica potu in napora. Vesel sem, da so se tega začeli zavedati tudi tekmovalci in da bomo dali vsi vse od sebe,'' je na jutranjem treningu povedal Jan.

Preskoki, sklece, veslač, potiski, kolo – tekmovalci bodo porabili še zadnje atome moči. ''To delam z namenom, da bom lahko poleti z veseljem skočila v kopalke in zaradi svojih otrok,'' je povedala Rebeka, z njo pa se strinja tudi Simon: ''Družina me žene naprej tudi v trenutkih, ko je najtežje.''

Po treningu bodo sledile nove eliminacije. Modri bodo polni pričakovanj, rdeči z Natašo na čelu pa se bodo spraševali, ali se bo Tomaž napil vode ali jih kako drugače presenetil. ''Tomaž je naš Črni Peter. Bojim se scenarija, kaj bo naredil, ampak do zadnjega upam na najboljše in da rdeča ekipa na eliminacijah vendarle zmaga,'' pravi trenerka.

Ali je njen strah utemeljen, preverite v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija, ko bo tekmovalce presenetil še eden od lanskoletnih udeležencev šova.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.