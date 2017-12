Nataša in Jan šokirana, ko sta slišala, kako se prenajedajo tekmovalci

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija vse do zdaj niso bili preveč zgovorni o svojem prehranjevanju, vsi po vrsti so bolj ali manj zatrjevali, da so prehranjujejo povsem po jedilniku in da večjih odstopanj preprosto ni. Zdaj pa je vse prišlo na dan.

Foto: Planet TV

Nataša in Jan sta do zdaj mislila, da jima tekmovalci govorijo resnico in da bolj ali manj upoštevajo jedilnike, zdaj pa se je izkazalo, da je bila vse to le debela laž in da si jedilnike krojijo povsem po svoje.

"Zdaj tudi razumem vse te rezultatske padce, ko smo čez teden trenirali kot nori, ko smo namensko delali posebne programe in sva trenerja vstajala zgodaj, da sva jih lahko prišla trenirat, potem pa so oni s hrano gladko vse uničili. Vedno več stvari bo prišlo na dan. Zdaj, ko se gredo te individualne bitke, bomo lahko upravičili vedno več svojih sumov," je bila močno razočarana Nataša, ki kar ni morala verjeti, da so ji tekmovalci ves čas lagali.

[video: 67046 / ]

"Če gre za prekrške, ki so tam nekje od 100 do 200, 300 kalorij, to ni problem, vse preostalo pa je. To se seveda potem pozna na hormonih in povsod," je bil jasen Jan.

Foto: Planet TV

Boštjan je tako razkril, da so ob koncih tedna vsi nekje na 1.500 kalorijah, nato pa jih začnejo zmanjševati. V ponedeljek jih tako tekmovalci pojedo približno 1.200, ob torkih čakajo na skušnjavo in do takrat ne pojedo prav veliko. "Ob sredah smo že na okoli 1.000 kalorijah, v četrtek pa sem jaz na enem jogurtu, potem pa se postim. V četrtek skoraj ne jem in mislim, da so skoraj vsi začeli ta način prehranjevanja," je bil iskren Boštjan, ki je tako pojasnil skrivnost prehranjevanja.

Zdaj je vse jasno in verjetno to pojasni številna nihanja teže pri nekaterih tekmovalcih, saj se ob predpisanem jedilniku in številnih treningih kaj takšnega ne bi smelo dogajati.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.