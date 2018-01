Majda: Kristjan je izkoriščal dekleta #video

Majda je v petek zapustila šov The Biggest Loser Slovenija, kamor se je vrnila še drugič. V hiši je imela priložnost opaziti številne spremembe, ki so se dogajale v vseh teh tednih, svoje mnenje pa si je ustvarila tudi o Kristjanu.

Foto: Planet TV

Se še spomnite, kako se je Kristjan večino časa družil z dekleti iz modre skupine, na koncu pa je za dekleta sestavljal celo jedilnike, kar je šlo v nos predvsem Aleksandru, ki je bil prepričan, da je ena dietetičarka v šovu povsem dovolj.

Ko se je Kristjanu uspelo vrniti v šov, se je znova odlično povezal z dekleti in jih spet vzel pod svoje okrilje. A najstarejša tekmovalka v šovu ima o vsem skupaj svoje mnenje in misli, da je Kristjan to počel povsem taktično in da tudi kakšne večje romance med Kristjanom in Indiro ni bilo.

[video: 67118 / ]

"Težko rečem, jaz mislim, da je bilo za romanco med Kristjanom in Indiro malce prehitro, ampak dobro, če se zaljubiš, se zaljubiš, a jaz mislim, da to ni bila neka zaljubljenost, mislim, da je bila to bolj nekakšna iskrica," je sprva dejala Majda. "Meni se bolj zdi, da je Kristjan ta dekleta malo izkoristil. Verjetno je računal na to, da bo dalj časa v šovu in da bo bolj uspešno hujšal. Če bi nastala kriza, da bi dekleta glasovala zanj. Meni se zdi, da je on malo taktiziral z dekleti."

Sabina, Indira in Mojca se s takšno ugotovitvijo verjetno ne bi strinjale, a kdo ve, kakšna je tista prava narava njihovih odnosov.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.