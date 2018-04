Loserji so trgali noge #video

The Biggest Loser Slovenija

Očitno sta bili taktika in osredotočena predanost pravi recept za osvojitev vojaškega izziva, saj so modri nadvladali rdeče. Kljub taktiki tekmovalcev in strategiji trenerja Jana Kovačiča pa ni šlo vse po načrtu.

Nerealni napori, boji z lastno težo in večtonskimi vojaškimi vozili so pripeljali tudi do bojnih ran. "Že pred izzivom smo skupaj sklenili, da bomo trgali noge, če bo potrebno. Očitno se je taktika izplačala," so povedali preračunljivi člani modre ekipe.

