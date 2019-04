Koliko je tokrat pokazala tehtnica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Za tekmovalci v šovu The Biggest Loser Slovenija je že šesto tehtanje. Kdo od tekmovalcev se je v tem tednu najbolj izkazal in koliko kilogramov so posamezni tekmovalci izgubili, lahko preverite v nadaljevanju.