Kaj si Edo misli o Čukih? #video

Danes bodo tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija obiskali Čuki, ki bodo poskrbeli za prepevanje in ples tekmovalcev. Le eden od njih je bil nekoliko manj navdušen nad glasbenim presenečenjem. Kdo, si poglejte v prispevku ...

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija se bodo pomerili v izzivu v naravi, kjer jih bo pričakal visokointenzivni kardiopoligon v blatu. Popoldne jih bodo zabavali Čuki, Željko, Rok, Klara in Rebeka pa bodo deležni tudi prav posebnih presenečenj, ki jih bodo ganila do solz. Borba, smeh, zabava, ples, petje in solze vas pričakujejo v nocojšnji oddaji, ki bo na sporedu ob 21. uri.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.