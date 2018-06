Jasna in Indira zlezli v Škoflekove hlače #video

V zadnji komentatorski oddaji Od težaka do junaka bosta voditeljica Jasna Kuljaj in komentatorka Indira Ekić skupaj skušali obleči hlače, ki jih je še pred nekaj meseci nosil tekmovalec letošnje sezone šova Gregor Škoflek. Ali jima bo uspelo poglejte v video prispevku.

Nocoj ob 22. uri na Planet TV ne zamudite posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.