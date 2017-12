Indira: To je najbolj depresiven božič do zdaj #video

Tekmovalci v šovu The Biggeset Loser Slovenija že močno pogrešajo svoje družine, na božični večer pa so bili vsi še posebej potrti, saj nihče ni skrival, da bi si božično večerjo veliko raje kot s sotekmovalci v hiši privoščili s svojimi najdražjimi.

Boštjan je pred večerjo opravil dodaten trening. Ni hotel sodelovati pri krašenju božičnega drevesa, saj bi ga to dodatno potrlo, ker letos ob njem ni družine. Nič manj depresivna ni bila Indira, ki ni skrivala, da je to zanjo najbolj depresiven božič v življenju. "Kako boš praznoval božič brez družine? To ne gre. Tukaj v hiši nimaš nadomestne družine, to so tekmovalci," je bila potrta Indira, ki je bila nesrečna tudi zato, ker letos ne more jesti vsega tistega, kar običajno spada k božični večerji. "Videla sem tista dva piščanca in vedela, da ju ne bom smela pojesti. Še nikoli nisem tako malo jedla za božič, vsak božič se najem, da potem še tri dni ne morem jesti."

Tudi Bojan in Iztok sta bila precej potrta, še najbolje pa se je držal Aleksandar, ki je pretekli teden na domu obiskal svojo družino in s tem dobil dodatno motivacijo za nadaljnje tekmovanje. Seveda bi si tudi Aleksandar želel, da bi bila ob njem njegova družina, na katero je zelo navezan.

