Indira ima težavo, jo bo rešila čudežna tabletka? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

Med komentatorje oddaje Od težaka do junaka se danes spet vrača Indira, ki je priznala, da ima težavo. Upa pa, da jo bo lahko rešila s čudežno tabletko. In kakšno mnenje ima o tej čudežni tabletki osebni trener Andrej Milutinovič?

Indira je priznala, da ima težavo že, ko mora mimo avtomata s sladkarijami in da mora temu končno narediti konec. Odločila se je, da bo poskusila posebne tabletke, ki naj bi pri človeku zmanjševale željo po sladkem. Tem tabletam pa ni najbolj naklonjen osebni trener Andrej Milutinovič. Kaj si misli o njih, izveste v priloženem videu.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.