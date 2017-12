Henrik: Indira mi je povedala, da je prekinila s Kristjanom #video

Henrik bo ob odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija verjetno najbolj pogrešal prav Indiro, v katero je zaljubljen že vse od začetka šova. Čeprav se je Indira v tem tednu ves čas pritoževala nad njegovim obnašanjem, pa je Henrik prepričan, da ni šel čez mejo.

Henrikovo nadlegovanje je šlo v tem tednu tako daleč, da je Indira za pomoč prosila celo fante, da bi ga nekako ustavili. Na koncu so celo sklicali sestanek, Aleksandar pa mu je jasno povedal, da je bilo vsega dovolj in da naj se že končno ustavi. A Henrik je prepričan, da ni šel čez mejo, še več, ne zdi se mu ni takšnega, če jo je od časa do časa nekoliko 'lopnil' po zadnjici.

"Ne, nisem je zgrabil za zadnjico, zgolj lopnil sem jo po zadnjici, kar je seveda bistvena razlika," je dejal Henrik, ki mu je še kako ugajalo, da je lahko veliko časa preživel ob Indiri, potem ko je Kristjan minuli teden zapustil šov. "Prvi teden sem ju seveda pustil sama, ker se je v šov vrnil Kristjan in sta bila ves čas skupaj, potem pa sem se ji skušal približati. Povedala mi je, da s Kristjanom nista več skupaj, in tudi, da nista seksala."

Ko so ga fantje posvarili, da bi bilo zdaj dovolj nadlegovanja, se je nekoliko ustavil, še vedno pa verjame, da ostajata prijatelja. "Potem sem to sprejel in zdaj sva prijatelja," je prepričan Henrik, ki še vedno verjame, da je med njima možno tudi prijateljstvo, čeprav mu je Indira večkrat dejala, da naj jo že končno pusti pri miru. Se bosta po koncu šova še kdaj srečala na kavi?

