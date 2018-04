Henrik in Indira: zasačena za kamerami! #video

The Biggest Loser Slovenija

Pred snemanjem oddaje Od težaka do junaka smo na hodniku Planet TV ujeli prvo srečanje najbolj zloglasnih tekmovalcev prvega šova The Biggest Loser Slovenija Indire Ekić in Henrika Lutza. "Varčuješ besede za v oddajo?" je Henrika, ki je sicer znan po tem, da je vedno brez dlake na jeziku, povprašala Indira. Ob njunem prvem srečanju po zadnjih eliminacijah je bilo namreč precej drugačno vzdušje, kot bi pričakovali in kot se je izkazalo nato v oddaji. Je Henrik zbiral besede za komentatorsko oddajo, ali pa je za kamerami manj zgovoren? Presedite sami v posnetku …

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.