Edo grobo odrinil Henrika, da je padel po tleh #video

Priča smo bili še enemu dvoboju med rdečo in modro ekipo. Tokrat sta se ekipi v družbi Sanija Bečirovića pomerili v košarki. Tekmovalci so tekmo vzeli zelo zares, zato tudi grobosti ni manjkalo.

Tekmovalci so se tokrat prebudili v jutro brez Ervine, ki je morala po soglasni odločitvi petih članov modre skupine zapustiti šov, v njihovih glavah pa je še vedno odmevalo prvo tehtanje. Večina je bila presenečena nad svojim rezultatom, saj so pričakovali, da bodo izgubili manj kilogramov, kot je pokazala tehtnica.

Pri tekmovalcih se je oglasil dietetik Gašper Grom in jim na srca položil, naj se natančno držijo predpisanih jedilnikov, kasneje pa jih je s svojim obiskom presenetil še Edvard Kadič. Razložil jim je psihološke vidike debelosti in prenajedanja. Poudaril je, da je treba delati na sebi in se spoprijeti s čustvi, saj se v nasprotnem primeru slabe navade zelo hitro vrnejo. Nekaterim tekmovalcem predavanje, kot kaže, ni bilo preveč zanimivo, saj jih je vmes premagoval spanec.

Presenečenj pa še ni bilo konec, v telovadnici jih je med košarkarskim treningom vodil nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Sani Bečirović. Rdeča in modra ekipa sta se nato pomerili na pravi košarkarski tekmi. Zmaga je šla spet v roke rdeče ekipe. Vseeno je bil boj oster in bilo je tudi nekaj grobosti. Prednjačil je Edo, ki je najprej odrinil Henrika, da je ta padel po tleh, kasneje pa je počilo še med njim in Željkom, zato ju je sodnik Sani Bečirović izključil iz igre.

Zvečer, ko so se glave nekoliko ohladile, sta si Željko in Edo segla v roke ter priznala, da je bil njun spor na igrišču zgolj posledica športne borbenosti.

Utrinke s tekme si lahko pogledate v priloženem posnetku.