Eva: Postavila sem si nov cilj #video #intervju

V petek se je z zmago Klare Hrovat Vidmar končal šov The Biggest Loser Slovenija, s svojim videzom pa so presenetili tudi drugi tekmovalci in tekmovalke. Ena izmed teh je bila Eva, ki je navdušila tudi voditeljico oddaje Od težaka do junaka Jasno Kuljaj. Z Evo smo poklepetali o tem, kako ji je uspelo v zgolj treh mesecih doseči tako osupljiv videz.

Kako si trenirala v času zunaj šova?

Vsak dan sem pred odhodom na delo naredila krajši trening doma, po službi pa sem večkrat na teden hodila v SportClub, in sicer na fitnes, vodene vadbe, plavat in na koncu še v savno. Če je bilo lepo vreme, sem obiskala tudi hribe. Z bratrancem namreč tekmujeva, kdo bo do konca leta zbral več štampiljk, kar je dobra dodatna motivacija za gibanje v naravi. Hodila sem tudi k sestri na maderoterapijo, ki prispeva k oblikovanju postave. Septembra bom ponovno začela obiskovati vadbe v SportClubu. Postavila sem si tudi nov cilj: do rojstnega dneva še deset kilogramov minusa, do konca leta pa še deset kilogramov. Do novega leta si tako obetam, da bom lažja še za 20 kilogramov.

Kaj in kako si jedla?

Jedla sem po jedilniku Gašperja Groma. Jajca, zelenjavo in meso. Seveda pa je bil vmes tudi kakšen prekršek.

Kako je preobrazba vplivala na tvojo samozavest?

Zelo. Tudi to, da mi je do finalne oddaje uspelo doseči videz, ki sem si ga zamislila, je odličen dosežek. Zdaj imam v mislih že nove cilje, ki jih želim doseči do konca leta.

Že nosiš kratke oblekice, kot si si želela pred vstopom v šov?

Da, sicer niso povsem take, kot sem jih imela v mislih na začetku preobrazbe, ker moram še kar nekaj narediti na sebi, ampak sem že kar blizu. Najboljše od vsega je, ko omare prazniš zaradi prevelikih oblek. Iz omare potegneš oblekice izpred desetih let in so kot ulite. Seveda bo treba garderobo zamenjati in super je, ko greš v trgovino in ne hodiš samo po oddelku večjih številk.

