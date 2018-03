Ervina: To ni bila skušnjava, ampak izziv #video

The Biggest Loser Slovenija

Katera je bila prva misel ob usodnem izzivu, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredila ob odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija, za koga bo navijala in kaj sporoča svojim sotekmovalcem izpadla tekmovalka Ervina Varcar?

"Jota in narezek sta bila zame usodna. Ta hrana zame ni bila skušnjava, ampak bolj izziv. Sicer pa je bila moja prva misel, zakaj ravno jaz," je povedala izpadla tekmovalka oddaje The Biggest Loser Slovenija Ervina Varcar, ki se vrača domov k svojemu možu in devetmesečnemu sinu. Diplomirana ekonomistka se je v šov prijavila, da bi jo ta spodbudil k telovadbi, razen izgube kilogramov pa si je obetala tudi novih prijateljstev. "Zdaj si želim samo še uživati s svojo družino in pridno telovaditi naprej," pravi temnolaska, ki se sicer najbolj v življenju boji nesposobnosti.

